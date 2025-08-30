Face performanţă pe poante. Una dintre cele mai talentate balerine din ţara noastră s-a înscris în campania '100 de tineri pentru dezvoltarea României', ediţia 2025, derulată la nivel naţional de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. La 10 ani, Ilinca Bendeac este deja dublă campioană mondială la balet, la categoria pentru vârsta sa. A câştigat medalie după medalie la toate competiţiile internaţionale. Şi este doar începutul. Copila visează să ajungă una dintre marile balerine ale lumii.

Ilinca Bendeac a obţinut anul acesta titlul de campioană mondială la balet, la prestigioasa competiţie din Croaţia - World Dance Masters. Iubirea pentru balet i-a adus şi alte două medalii importante, la balet şi dans liric, precum şi titlul de "Best Female Dancer" al competiţiei.

"Acestea sunt medaliile pe care le-am obţinut la DWC, cea de aur la balet şi cea de bronz la dans liric", spune copila, arătând medaliile.

Pentru micuţa campioană, de 6 ani încoace, de când a urcat pentru prima oară pe scenă, ziua începe cu antrenamente de câte cinci ore. "Atunci, când ajunsesem, eram foarte emoţionată, că voiam să dansez. Când am fost anul trecut la Praga, la marea finală, şi s-a cântat imnul României şi am primit medalia de aur la balet şi medalia de bronz la dans liric", povesteşte Ilinca.

Articolul continuă după reclamă

Ilinca Bendeac, dublă campioană mondială la balet

La începutul anului, Ilinca a ajuns în top 12 la categoria balet, la competiţia Youth America Grand Prix de la Faro, Portugalia. Recent, a fost înscrisă în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediţia 2025, derulată la nivel naţional de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Premiile au curs însă, an de an. Forţa, eleganţa de neegalat şi ambiţia i-au adus, în 2024, aurul la Dance World Cup de la Praga şi bronzul la dans contemporan. Iar, cu doi ani în urmă, a obţinut locul doi la concursul "Ballando con te" din Italia.

"Este un drum destul de greu, care presupune foarte multe sacrificii, dar care nu le simţim ca pe nişte sacrificii. Pentru noi, Ilinca este o bucurie şi o mândrie pe care o purtăm în suflet în fiecare moment şi suntem alături de ea cu tot ce putem şi cu tot sufletul", explică Emona Bendeac, mama Ilincăi. "Ea a crescut în ceea ce face, face cu drag. O susţinem din toate punctele de vedere, o urmăm peste tot unde putem să mergem cu ea la competiţii din ţară şi din afară şi avem satisfacţiile astea, pentru că Ilinca e un copil care atinge ceea ce îşi doreşte", completează tatăl fetei.

Încă de la primele lecţii de balet, Ilinca a avut o înclinaţie ieşită din comun pentru dans. Nu au lipsit, bineînţeles, seriozitatea constantă şi sacrificiile. "Noi am descoperit-o pe Ilinca în momentul în care s-a înscris la cursurile de teatru. Am descoperit că are abilităţi specifice balerinelor şi i-am sugerat să participe la cursuri. Atât eu, cât şi mama ei, am susţinut acest demers şi, de atunci, mergem mână în mână în toată această călătorie", spune Alice Maria Safta, profesor coregraf, coregrafa Ilincăi.

Ilinca: Îmi doresc, când voi fi mare, să-i învăţ pe alţi copii cum m-a învăţat pe mine profesoara mea

Ilinca nu s-a rezumat doar la balet. Fata, în vârstă de 10 ani, urmează şi cursuri de dans contemporan, gimnastică, pregătire fizică şi pilates, toate integrate într-un program care îi susţine visul de a ajunge una dintre cele mai mari balerine ale lumii.

"Îmi doresc, când voi fi mare, să devin o balerină, să dansez în spectacole şi să devin un profesor de balet, să-i învăţ pe alţi copii cum m-a învăţat pe mine profesoara mea", spune Ilinca.

Drumul strălucitor pe poante este abia la început. Anul acesta, în decembrie, Ilinca este aşteptată în Indonezia. Micuţa a fost chemată să danseze în spectacolul "Spărgătorul de nuci", în Jakarta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰