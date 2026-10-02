Premierul Portugaliei a vorbit cu Jorge Jesus și Ronaldo după plecarea starului din cantonament

Aflat în centrul unui scandal de când nu a intrat pe teren împotriva Norvegiei duminică, Cristiano Ronaldo a părăsit miercuri cantonamentul naţionalei portugheze, cu o zi înaintea meciului din Liga Naţiunilor împotriva Danemarcei. O plecare şocantă care a agitat chiar şi cele mai înalte cercuri politice ale ţării, relatează RMC Sport, potrivit News.ro .

Atacantul în vârstă de 41 de ani nu a acceptat faptul că nu a intrat pe teren în timpul victoriei de duminică de pe terenul Norvegiei (2-1) şi s-a trezit în centrul unui scandal.

Miercuri, Jorge Jesus şi-a asumat deciziile, declarând în special: „Statutul este una, dar regulile sunt aceleaşi pentru toată lumea. Statutul, prin trecutul său, prin cariera sa... Trebuie să fim atenţi, dar eu iau întotdeauna deciziile în funcţie de obiectivul echipei. (...) Eu sunt cel care decide. Cei care au lucrat cu mine ştiu asta. Într-un club, preşedintele este cel care conduce, dar eu sunt cel care conduce echipa.”

O mustrare care nu a fost pe placul lui CR7, care a decis să sară din nou peste antrenamentul care urma să aibă loc după conferinţa de presă a selecţionerului. Căpitanul portughez a părăsit astfel stadionul din Copenhaga la bordul unei dubiţe a federaţiei sale, chiar în momentul în care coechipierii săi îşi începeau antrenamentul pe teren.

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Înainte de a lua o decizie şocantă. „După conferinţa de presă a antrenorului echipei naţionale şi în urma unei discuţii cu preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul”, a declarat vedeta pe Instagram în seara respectivă, după care a decolat la bordul avionului său privat.

Iar cazul a ajuns chiar şi în cercurile politice de vârf ale ţării. Conform informaţiilor publicate de SIC Noticias, preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, a fost sunat de prim-ministrul portughez, Luís Montenegro. Acesta din urmă a dorit să discute cu Jorge Jesus – cu care are relaţii bune, potrivit publicaţiei Record – după plecarea lui Cristiano Ronaldo. Presa portugheză relatează, de asemenea, că Luís Montenegro a discutat şi cu CR7.

În aşteptarea confirmării (sau nu) a retragerii lui Cristiano Ronaldo din fotbalul internaţional, anunţată de publicaţia O Jogo, presa portugheză se arată consternată de comportamentul atacantului de la Al-Nassr, iar sora sa a denunţat modul în care a fost tratată o legendă a naţionalei. În orice caz, celebrul său număr 7 a fost deja realocat joi, a doua zi după plecarea sa.