Posibilele adversare ale României în barajul CM 2026. Tragerea la sorţi, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

România mai are o şansă să se califice la Campionatul Mondial din 2026, prin barajul din Liga Naţiunilor. Tragerea la sorţi va avea loc joi, 20 noiembrie, ora 14:00, şi va putea fi urmărită LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

- România îşi află adversara din barajul pentru CM 2026 joi, ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY - Profimedia

România a câştigat ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial, scor 7-1 cu San Marino, dar victoria a fost doar una de palmares şi de moral. "Tricolorii" au pierdut orice şansă la calificare din preliminariile Campionatului Mondial după înfrângerea din Bosnia. Acum, ultima şansă de a merge la Mondiale este prin barajul din Liga Naţiunilor.

După ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial, România a fost repartizată în urna a patra la tragerea la sorţi pentru baraj. Astfel, "tricolorii" pot întâlni Italia, Danemarca, Ucraina sau Turcia.

Cum se poate califica România la Campionatul Mondial, prin barajul de Liga Naţiunilor

Barajul este configurat sub forma unui mini-turneu, cu semifinale şi finală, meciurile fiind evident eliminatorii. Semifinalele vor avea loc pe 26 martie 2026, iar România va juca meciul în deplasare indiferent de adversarul întâlnit. Dacă va trece de acest meci, România va juca finala, meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial, pe 31 martie 2026. Adversarul va fi ales dintre echipele aflate în urnele doi şi trei. De asemenea, se va trage la sorţi şi dacă vom juca partida pe teren propriu sau tot în deplasare.

Posibilele adversare ale României, în primul meci de baraj

Italia

Turcia

Ucraina

Danemarca

Urnele pentru tragerea la sorți a barajelor europene din martie:

Urna 1: Italia, Danemarca, Ucraina, Turcia

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: Suedia, România, Macedonia, Irlanda de Nord

Ce sume oferă FIFA pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026

Pentru Campionatul Mondial din 2026, găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic, FIFA oferă sume importante echipelor care ajung la turneul final. Astfel, doar pentru simpla prezenţă, România va primi 9 milioane de dolari. Echipele care reuşesc să treacă de grupe vor primi câte 13 milioane de dolari, iar cele care ajung în optimi vor primi câte 15 milioane.

Echipele care ajung în fazele superioare primesc şi mai mulţi bani. Prezenţa în sferturi e recompensată cu 17 milioane de dolari, locul 4 va primi 30 de milioane, locul 3 va primi 32 de milioane de dolari, locul 2 va încasa 35 de milioane, iar câştigătoarea Cupei Mondiale va primi nu mai puţin de 50 de milioane de dolari.

