România – Slovacia şi România – Suedia LIVE în AntenaPLAY. Lupta pentru semifinalele de la European

România – Slovacia, duelul de pe tabloul feminin de la Campionatul European pe Echipe de Seniori, se va disputa de la ora 20:00, live video în AntenaPLAY. De la aceeaşi oră, şi echipa masculină a României va lupta pentru calificarea în “careul de aşi”, urmând să înfrunte Suedia.

de Redactia Observator

la 17.10.2025 , 14:28
Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu - Profimedia

“Tricolorele” sunt principalele favorite ale competiţiei care se desfăşoare în Zadar. Pentru calificarea în sferturi, româncele s-au impus în confruntarea cu Serbia, scor 3-2, Bernadette Szocs reuşind să aducă două puncte pentru România, celălalt fiind adus de Andreea Dragoman.

România – Slovacia şi România – Suedia LIVE VIDEO (20:00)

Slovacia a învins Croaţia în optimi, scor 3-1. Înaintea acestei confruntări, adversarele tricolorelor de azi au fost învinse de Ucraina şi au bătut Turcia în grupă.

Naţionala fetelor , formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, s-a impus în confruntările cu Ţara Galilor şi cu Luxemburg, în grupă.

La masculin, România este cap de serie numărul 6, iar în optimi a trecut de Serbia fără emoţii, scor 3-0. Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu şi Ovidiu Ionescu au adus punctele pentru “tricolori”.

Lotul masculin al României, format din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate. În grupe, “tricolorii” au învins Olanda și Slovacia.

