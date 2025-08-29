S-au stabilit adversarele Craiovei din grupa de Conference League. Oltenii îşi încep aventura în octombrie 

Universitatea Craiova, reprezentanta României în grupa de Conference League, a aflat, vineri, numele celor şase adversare cu care va juca în această fază a competiţiei.

Aflată în urna a VI-a valorică la tragerea la sorţi, Universitatea Craiova a fost repartizată pe un culoar ce presupune jucarea unor meciuri cu Sparta Praga, Mainz şi Noah, pe teren propriu şi jucarea unor meciuri cu Rapid Viena, AEK Atena şi Rakow, în deplasare.

Cele 36 de echipe din grupa de Conference League au fost repartizate în şase urne valorice, a câte şase echipe fiecare, la tragerea la sorţi, iar fiecare echipă va juca câte şase meciuri, cu câte o echipă din fiecare urnă valorică. Computerul urmează să stabilească, în cazul fiecărei echipe în parte, cu cine joacă în cele trei meciuri de acasă şi cu cine joacă în cele trei meciuri din deplasare.

La finalul fazei, după disputarea a opt etape, se stabileşte un singur clasament, care să includă toate cele 36 de echipe. Primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele clasate de la locul 25 în jos părăsesc cupele europene.

Universitatea Craiova îşi va începe aventura în grupa de Conference League pe 2 octombrie, când sunt programate meciurile din prima etapă. Oltenii au ajuns în această fază a competiţiei după 4-0 şi 1-2 cu FK Sarajevo, 3-0 şi 3-4 cu Spartak Trnava şi 3-1 şi 2-1 cu Istanbul Başakşehir.

