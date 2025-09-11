Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Slava Ucraina". Român transferat de Dinamo Kiev, pus să-şi ceară scuze după ce a distribuit clipuri ruseşti

Vladislav Blănuţă, un tânăr atacant român, a fost transferat în această vară de Dinamo Kiev. Nici n-a ajuns bine la echipa ucraineană că s-a trezit într-un scandal uriaş. Fanii au cerut rezilierea contractului fotbalistului.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 15:46
"Slava Ucraina". Român transferat de Dinamo Kiev, pus să-şi ceară scuze după ce a distribuit clipuri ruseşti - "Slava Ucraina". Român transferat de Dinamo Kiev, pus să-şi ceară scuze după ce a distribuit clipuri ruseşti - fcdynamo.com

Blănuţă, în vârstă de 23 de ani, a fost transferat de Dinamo Kiev de la U Craiova 1948, club care a retrogradat în Liga 3 şi care a fost exclus din competiţie din cauza datoriilor. Ucrainenii au plătit aproximativ 2 milioane de euro pentru jucător şi i-au oferit un contract pe 5 ani. Imediat ce a ajuns la Kiev, Blănuţă a fost căutat pe reţelele de socializare de fanii lui Dinamo pentru a vedea şi ei cine e noul lor atacant.

Vladislav Blănuţă are dublă cetăţenie, română şi moldovenească

Aceştia au descoperit că în 2023, Blănuţă a distribuit pe reţelele de socializare un clip cu Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai vocali propagandişti ai Rusiei. De asemenea, el a postat şi anumite melodii care apar într-un serial rusesc considerat de ucraineni a fi unul de propagandă de război. De aici, până la un scandal general n-a mai fost decât un pas. Fanii au cerut clubului să renunţe la jucător.

Articolul continuă după reclamă

Dinamo Kiev, prin vocea ofiţerului de presă, a încercat să-l apere pe Blănuţă spunând că acesta nu ştia cine e Soloviov, iar jucătorul a dat asigurări că nu are opinii pro-ruse. Nu a fost de ajuns însă. Blănuţă a fost nevoit să apară într-un clip, postat pe pagina de Facebook a celor de la Dinamo Kiev, în care îşi cere scuze fanilor pentru postările sale.

"A fost o greșeală să distribui acele videoclipuri, nu știam cine sunt acei oameni și ce rol au ei în răspândirea propagandei rusești. Sunt proeuropean și proucraiean. Slava Ucraina", a spus Blănuţă. Vladislav Blănuţă are dublă cetăţenie, română şi moldovenească, iar la nivel de echipe naţionale a jucat doar pentru echipele naţionale de juniori ale României.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dinamo kiev vladislav blanuta
Înapoi la Homepage
“M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
&#8220;M-am îndrăgostit&#8221;. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor?
Observator » Sport » "Slava Ucraina". Român transferat de Dinamo Kiev, pus să-şi ceară scuze după ce a distribuit clipuri ruseşti