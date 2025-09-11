Vladislav Blănuţă, un tânăr atacant român, a fost transferat în această vară de Dinamo Kiev. Nici n-a ajuns bine la echipa ucraineană că s-a trezit într-un scandal uriaş. Fanii au cerut rezilierea contractului fotbalistului.

Blănuţă, în vârstă de 23 de ani, a fost transferat de Dinamo Kiev de la U Craiova 1948, club care a retrogradat în Liga 3 şi care a fost exclus din competiţie din cauza datoriilor. Ucrainenii au plătit aproximativ 2 milioane de euro pentru jucător şi i-au oferit un contract pe 5 ani. Imediat ce a ajuns la Kiev, Blănuţă a fost căutat pe reţelele de socializare de fanii lui Dinamo pentru a vedea şi ei cine e noul lor atacant.

Vladislav Blănuţă are dublă cetăţenie, română şi moldovenească

Aceştia au descoperit că în 2023, Blănuţă a distribuit pe reţelele de socializare un clip cu Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai vocali propagandişti ai Rusiei. De asemenea, el a postat şi anumite melodii care apar într-un serial rusesc considerat de ucraineni a fi unul de propagandă de război. De aici, până la un scandal general n-a mai fost decât un pas. Fanii au cerut clubului să renunţe la jucător.

Articolul continuă după reclamă

Dinamo Kiev, prin vocea ofiţerului de presă, a încercat să-l apere pe Blănuţă spunând că acesta nu ştia cine e Soloviov, iar jucătorul a dat asigurări că nu are opinii pro-ruse. Nu a fost de ajuns însă. Blănuţă a fost nevoit să apară într-un clip, postat pe pagina de Facebook a celor de la Dinamo Kiev, în care îşi cere scuze fanilor pentru postările sale.

"A fost o greșeală să distribui acele videoclipuri, nu știam cine sunt acei oameni și ce rol au ei în răspândirea propagandei rusești. Sunt proeuropean și proucraiean. Slava Ucraina", a spus Blănuţă. Vladislav Blănuţă are dublă cetăţenie, română şi moldovenească, iar la nivel de echipe naţionale a jucat doar pentru echipele naţionale de juniori ale României.

