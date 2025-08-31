Sorana Cîrstea spune că i-a fost furat trofeul câştigat la Cleveland: "Vă rog să mi-l înapoiaţi"

Învinsă în turul al doilea al US Open de Karolina Muchova şi în primul tur al probei de dublu, Sorana Cîrstea a trăit a treia dezamăgire în această primă săptămână a US Open.

Într-un story pe Instagram, ea a anunţat că i-a fost furat trofeul WTA de la Cleveland, câştigat pe 23 august, informează news.ro.

Sorana Cîrstea: "Nu are nicio valoare materială, ci doar sentimentală"

"Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta (n.red. numele hotelului), vă rog să mi-l înapoiaţi", a scris jucătoarea clasată pe locul 71 mondial.

"Nu are nicio valoare materială, ci doar sentimentală", a adăugat Sorana. Acest trofeu era primul turneu WTA câştigat de jucătoare din 2021.

