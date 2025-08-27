Standard Liege anunţă despărţirea de antrenorul român Mircea Rednic, după numai cinci meciuri

Reprezentanţii clubului belgian de fotbal Standard Liege au anunţat miercuri, prin intermediul unui comunicat de presă, despărţirea de antrenorul român Mircea Rednic.

Chiar dacă echipa a înregistrat două înfrângeri usturătoare în ultimele două meciuri, modul brusc în care s-a făcut despărţirea de Rednic este unul surprinzător, mai ales în condiţiile în care tehnicianul român avusese un început bun de sezon.

Rednic a rezistat doar cinci meciuri oficiale pe banca lui Standard Liege. A început sezonul cu două victorii, 2-0 la La Louviere şi 2-1 cu Genk, şi un egal, 1-1 cu Dender, dar apoi a pierdut două meciuri la rând, cu acelaşi rezultat, 0-3 la Royale Union şi 0-3 cu Cercle Bruges, rezultate care par că i-au fost fatale tehnicianului de 63 de ani.

Este foarte probabil, însă, ca despărţirea să fie avut la bază şi stilul rudimentar de exprimare a echipei, oficialii lui Standard dorindu-şi un joc mult mai eficient.

Mircea Rednic o lasă pe Standard Liege pe locul 8, la două puncte de podium. Belgienii i-au găsit, deja, înlocuitor, tehnicianul român urmând a fi înlocuit cu Vincent Euvrard, 43 de ani, antrenorul lui Dender urmând să semneze un contract valabil pe două sezoane cu Standard Liege.

