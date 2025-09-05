Transferat la Dinamo Kiev, Blănuţă a intrat în gura ultraşilor din cauza unor presupuse postări pro-ruse

Atacantul basarabean Vladislav Blănuţă a părăsit-o pe Fotbal Club Universitatea Craiova în ultima zi de mercato, când a semnat cu ucrainenii de la Dinamo Kiev, dar mutarea a intrat în impas şi fotbalistul ar putea să nu mai ajungă să evolueze pentru gruparea antrenată de Oleksandr Shovkovskyi.

Totul ar putea pica din cauza unor presupuse postări ale lui Blănuţă pe paginile sale de social-media, postări din care rezultă că atacantul ar fi de partea Rusiei în conflictul din Ucraina.

Există informaţii care arată că Blănuţă şi partenera sa de viaţă, Olivia, ar fi promovat, de-a lungul timpului, mai multe discursuri transmise de preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi de jurnalistul Vladimir Soloviov, renumist propagandist rus.

Postările lui Blănuţă au intrat în atenţia ultraşilor lui Dinamo Kiev, care au transmis deja că atacantul nu are ce să caute în Kiev. Mai mult, aceştia s-au filmat când utilizează poza lui Blănuţă drept ţintă într-un poligon de tragere.

Deocamdată, celebrul Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, a îndemnat la pace între cele două părţi. Totuşi, patronul ucrainenilor a ţinut să precizeze că Blănuţă are explicaţii de dat, când va ajunge la echipă, iar dacă explicaţiile nu sunt mulţumitoare, mutarea ar urma să pice.

Fotbal Club Universitatea Craiova şi Dinamo Kiev s-au înţeles pentru transferul lui Blănuţă contra sumei de două milioane de euro plus încă 300.000 de euro plătibili din momentul în care Blănuţă bifează meciul 15 în tricoul ucrainenilor.

Atacantul de 23 de ani s-a născut la Hînceşti, în Republica Moldova, dar a crescut la cluburi din Cehia şi Italia înainte să ajungă, în 2022, în România, unde a jucat pentru Universitatea Cluj şi Fotbal Club Universitatea Craiova.

Blănuţă a jucat atât pentru naţionala de tineret a Republicii Moldova, când şi pentru naţionala de tineret a României, dar şi-a manifestat dorinţa de a evolua pentru naţionala de seniori a României, chiar dacă, în ultima perioadă, a intrat într-un oarecare con de umbră.

