Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Universitatea Craiova, deplasare complicată la Rapid Viena. Programul meciurilor de joi, din Conference League

Joi seara se joacă meciurile din etapa a 3-a a grupei de Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României din această fază a competiţiei, joacă în deplasare, cu Rapid Viena, într-o partidă care va începe la 22.00, ora României.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 10:18
Universitatea Craiova are nevoie de un rezutat pozitiv pe terenul lui Rapid Viena, în Conference League Universitatea Craiova are nevoie de un rezutat pozitiv pe terenul lui Rapid Viena, în Conference League - Profimedia

Oltenii nu au strălucit până acum în această competiţie. Au un egal, 1-1 acasă cu Noah, şi o înfrângere, 0-2 la Rakow, astfel că sunt obligaţi să obţină un rezultat pozitiv la Viena pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în faza următoarea a competiţiei.

Evoluţia remarcabilă din prima repriză a derby-ului cu Rapid Bucureşti le dă speranţe oltenilor, dar nu trebuie uitat că Rapid Viena traversează şi ea o perioadă foarte bună, cu trei victorii la rând, 2-0 la Ried, 2-1 cu Sturm Graz şi 1-0 la St. Polten, ultimul meci jucat în Cupa Austriei.

Bookmakerii mizează pe plusul de experienţă al austriecilor şi o văd pe Rapid Viena favorită, cu o cotă de 1,8, în timp ce Universitatea Craiova are o cotă de 4,5 sau chiar 5 pentru un eventual succes obţinut în deplasare.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă Rapid Viena - Universitatea Craiova, în etapa a 3-a din Conference League se mai joacă şi alte meciuri interesante precum FSV Mainz - Fiorentina sau Crystal Palace - AZ Alkmaar.

Program meciuri Conference League, etapa a 3-a

19.45, AEK Atena - Shamrock Rovers

19.45, AEK Larnaca - Aberdeen

19.45, NK Celje - Legia Varşovia

19.45, KUPS Kuopio - Slovan Bratislava

19.45, FSV Mainz - Fiorentina

19.45, Noah - Sigma Olomouc

19.45, Samsunspor - Hamrun Spartans

19.45, Şahtior Doneţk - Breidablik

19.45, Sparta Praga - Rakow

22.00, Crystal Palace - AZ Alkmaar 

22.00, Dinamo Kiev - Zrinjski

22.00, Hacken - Strasbourg

22.00, Lausanne Sports - Omonia Nicosia

22.00, Lincoln Red Imps - NK Rijeka

22.00, Rayo Vallecano - Lech Poznan

22.00, Shelbourne - Drita

22.00, Shkendija - Jagiellonia

22.00, Rapid Viena - Universitatea Craiova 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rapid viena craiova craiova rapid viena universitatea craiova program meciuri conference league
Înapoi la Homepage
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Situație critică la PNL: partidul premierului Bolojan, acuzat că nu și-a plătit chiria. Riscă evacuarea dintr-o clădire istorică
Situație critică la PNL: partidul premierului Bolojan, acuzat că nu și-a plătit chiria. Riscă evacuarea dintr-o clădire istorică
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Comentarii


Întrebarea zilei
Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla?
Observator » Sport » Universitatea Craiova, deplasare complicată la Rapid Viena. Programul meciurilor de joi, din Conference League