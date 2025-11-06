Universitatea Craiova, deplasare complicată la Rapid Viena. Programul meciurilor de joi, din Conference League

Joi seara se joacă meciurile din etapa a 3-a a grupei de Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României din această fază a competiţiei, joacă în deplasare, cu Rapid Viena, într-o partidă care va începe la 22.00, ora României.

Universitatea Craiova are nevoie de un rezutat pozitiv pe terenul lui Rapid Viena, în Conference League - Profimedia

Oltenii nu au strălucit până acum în această competiţie. Au un egal, 1-1 acasă cu Noah, şi o înfrângere, 0-2 la Rakow, astfel că sunt obligaţi să obţină un rezultat pozitiv la Viena pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în faza următoarea a competiţiei.

Evoluţia remarcabilă din prima repriză a derby-ului cu Rapid Bucureşti le dă speranţe oltenilor, dar nu trebuie uitat că Rapid Viena traversează şi ea o perioadă foarte bună, cu trei victorii la rând, 2-0 la Ried, 2-1 cu Sturm Graz şi 1-0 la St. Polten, ultimul meci jucat în Cupa Austriei.

Bookmakerii mizează pe plusul de experienţă al austriecilor şi o văd pe Rapid Viena favorită, cu o cotă de 1,8, în timp ce Universitatea Craiova are o cotă de 4,5 sau chiar 5 pentru un eventual succes obţinut în deplasare.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă Rapid Viena - Universitatea Craiova, în etapa a 3-a din Conference League se mai joacă şi alte meciuri interesante precum FSV Mainz - Fiorentina sau Crystal Palace - AZ Alkmaar.

Program meciuri Conference League, etapa a 3-a

19.45, AEK Atena - Shamrock Rovers

19.45, AEK Larnaca - Aberdeen

19.45, NK Celje - Legia Varşovia

19.45, KUPS Kuopio - Slovan Bratislava

19.45, FSV Mainz - Fiorentina

19.45, Noah - Sigma Olomouc

19.45, Samsunspor - Hamrun Spartans

19.45, Şahtior Doneţk - Breidablik

19.45, Sparta Praga - Rakow

22.00, Crystal Palace - AZ Alkmaar

22.00, Dinamo Kiev - Zrinjski

22.00, Hacken - Strasbourg

22.00, Lausanne Sports - Omonia Nicosia

22.00, Lincoln Red Imps - NK Rijeka

22.00, Rayo Vallecano - Lech Poznan

22.00, Shelbourne - Drita

22.00, Shkendija - Jagiellonia

22.00, Rapid Viena - Universitatea Craiova

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰