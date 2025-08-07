Universitatea Craiova a făcut un pas important spre play-off-ul Conference League, după o victorie categorică pe teren propriu, informează Mediafax. Oltenii s-au impus cu 3-0 în faţa slovacilor de la Spartak Trnava, în prima manşă a turului 3 preliminar, şi sunt mari favoriţi la calificare.

Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0. Victorie clară pentru olteni, care se apropie de play-off - Captură Facebook

Universitatea Craiova și-a continuat parcursul european din acest sezon cu o victorie. Echipa din Craiova s-a impus joi seara, pe teren propriu în fața formației Spartak Trnava. A fost prima manșă a celui de-al treilea tur preliminar din UEFA Conference League.

Partida Univ. Craiova - Spartak Trnava s-a încheiat cu victoria românilor, scor 3-0.

Ștefan Baiaram a înscris primul gol al oltenilor în minutul 51, iar palestinianul Assad Al Hamlawi a făcut 2-0 trei minute mai târziu. Atacantul Carlos Mora a marcat pentru 3-0 în minutul 80.

Univ.Craiova este favorită pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League. Returul se va juca în Slovacia, iar câștigătoarea dublei va evolua contra învingătoarei dintre Viking FK (Norvegia) și Istanbul Başakşehir (Turcia).

