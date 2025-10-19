Telefoanele cu butoane au revenit spectaculos, dar nu din nostalgie. Tot mai mulți părinți le aleg ca soluție sigură pentru copii, pentru a-i ţine departe de tentațiile ecranelor și aplicațiilor. Dispozitivele vin însă cu avantaje şi dezavantaje.

Telefoanele cu butoane au revenit și au proprietari din ce în ce mai tineri. Dante are 6 ani şi e chiar mândru de dispozitivul său, care are are inclusiv cameră foto cu specificaţii tehnice în vogă acum 20 de ani. A primit telefonul cadou în prima zi de şcoală și deja îi ştie toate secretele.

"Aplicaţia mea preferată e să fac poze şi să mă uit la poze. Îi mai sun pe tata şi pe mama, pe tuși şi pe bunicu", spune Dante.

Mama sa spune că a facut ceva mai bună alegere.

Articolul continuă după reclamă

"A primit undeva în jurul vârstei de 2 ani o tabletă şi tot găsea metode să ne şmecherească ca să mai tragă de timp. Mie îmi dă siguranţa şi liniştea psihică că pot să dau de el când e nevoie fără să îi tulbur atenţia la şcoală sau fără să ştiu că încearcă să mă şmecherească", susţine Alexandra Beloia.

Oana este mama unei adolescente de 14 ani, iar telefonul roşu cu butoane a apărut în viaţa lor după o notă mai mică.

"Poate să ne contacteze şi poate fi contactată. Are doar persoanele de urgenţă, fără colegi de clasă. Nu îl scoate în şcoală din geantă. Probabil îi e ruşine. Nu vreau să îl vadă ca pe o pedeapsă. Trebuie să ştie să fie şi responsabilă. Totuşi e foarte mult timp petrecut pe telefon", spune şi Oana Vecleniț.

Telefoanele din categoria "dumbphone" sunt de generație nouă, dar au doar funcționalitățile de bază, iar mai nou companiile se întrec să scoată pe piaţă astfel de dispozitive. Preţul lor porneşte de la câteva zeci de lei, dar nu depăşeşte 500 de lei. Psihologii spun că acest trend are avantaje, dar şi dezavantaje.

"Între beneficiile acestui trend se pot enumera: reducerea anxietăţii, stimulează concentrarea și se îmbunătățește calitatea somnului", susţine psihologul Adina Burghel.

Specialiştii spun că este esenţială găsirea de alternative sănătoase pentru petrecerea timpului liber. Totuși, cea mai bună armă este educația digitală responsabilă.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰