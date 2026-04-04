Tehnologia nu ne creşte copiii, dar ne poate fi de mare ajutor. Cei pasionaţi de ce e nou pe această piaţă trebuie să ştie că există acum cărucioare care se controlează cu telefonul mobil şi leagănă şi bebeluşul la nevoie. În plus, scaunele de mașină se pot transforma în cărucior, iar espressoarele care prepară laptele praf în doar şapte secunde ne scapă de nopţile nedormite.

Aşa arată un cărucior inteligent.

"Este un fel de superman al cărucioarelor pentru că este un cărucior electric ce poate legăna copilul prin apăsarea unui buton din aplicaţia dedicată în momentul în care urc un deal", a explicat Dan Cruceru, tatăl a doi copii.

Preţul poate depăşi 10.000 de lei. Şi creşte, dacă designul este unul special.

Cel mai scump căruţ expus la un târg de specialitate din Capitală are designul inspirat dintr-o maşină clasică americană iar preţul de pornire este 10.000 de lei. Poate ajunge până la 25.000 de lei în funcţie de extraopţiuni, putând fi transfromat chiar într-un căruţ electric.

Nici scaunul auto pentru bebeluşi nu mai este unul banal. Producătorii au înţeles nevoia părinţilor de a avea produse multifuncţionale. Aşa a apărut şi scoica 2 în 1. Care se transformă în căruţ.

"Este perfect reclinabilă, permite o poziţie orizontală în autovehicul dar şi pe şasiu în momentul în care se transformă în cărucior", a precizat Alice Mitu de la Siguranţă Auto.

Costă între 2.000 şi 3.000 de lei, dacă vine la pachet cu baza isofix care se fixează pe scaunul maşinii.

Părinţii veniţi la târgul de specialitate au putut să testeze şi scaunele auto cu propriile sisteme de airbag, camerele care monitorizează somnul dar şi respiraţia bebeluşului, robotul care spală, usucă şi sterilizează biberoanele sau espressoarele de lapte praf.

"Aici avem un super gadget pentru bebeluşi, un espressor de lapte. Putem selecta cantitatea de apă, putem selecta temperatura de apă, iar în câteva secunde, undeva la 7-10 secunde, este gata pentru bebe de mâncat", a spus un expozant.

Deşi sunt interesaţi de inovaţii, cei mai mulţi părinţi caută produse confortabile. Atât pentru ei, cât şi pentru bebeluşi.

"Am văzut un căruţ care se leagănă singur şi mi se pare interesant", a spus un părinte prezent la târg.

Târgul este deschis până duminică la Romexpo.

