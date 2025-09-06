Facebook, dată în judecată de Mark Zuckerberg pentru că i-a şters contul şi l-a acuzat de fals

Un avocat american, Mark S. Zuckerberg, a dat în judecată platforma de socializare Facebook pentru că i-a şters contul. Facebook, deţinută de META, aparţine miliardarului Mark E. Zuckerberg.

Platforma de socializare Facebook, deţinută de miliardarul Mark Elliot Zuckerberg, va trebui să răspundă în instanţă într-un dosar deschis de...Mark Steven Zuckerberg.

Un avocat american a decis să dea în judecată colosul digital pentru că platforma i-a şters în repetate rânduri contul. El spune că a fost acuzat pe nedrept de fals şi de faptul că îşi însuşeşte numele unei celebrităţi.

Mark Steven Zuckerberg susţine că a pierdut afaceri de mii de dolari pentru că platforma i-a dezactivat în repetate rânduri contul. Acesta a intentat un proces la Curtea Superioară din Marion, Indiana, declarând ulterior pentru o televiziune locală că totul este cât se poate de serios.

"Nu e amuzant. Nu când ei îmi iau banii. Este ca şi cum ai cumpăra un panou publicitar pe marginea autostrăzii, ai plăti ameni pentru panou, iar apoi ei vin şi acoperă panoul şi nu mai beneficiezi de ceea ce ai plătit", a spus acesta, făcând referire la faptul că a cumpărat reclame pentru serviciile sale de avocatură prin intermediul Facebook.

Răspunsul oferit de Facebook

În prezent, contul de Facebook al lui Mark Steven Zuckerberg este activ, dar procesul rămâne. Compania a spus prin intermediul unui comunicat că apreciază răbdarea avocatului şi că va încerca să prevină pe viitor astfel de situaţii.

Avocatul Mark Steven Zuckerberg este specializat pe speţe economice, îndeosebi falimente. De cealaltă parte, Mark Elliot Zuckerberg este unul dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei. El deţine compania META, iar în urmă cu două zile a participat la o cină cu Donald Trump.

