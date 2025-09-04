Google, picat parțial în Turcia și Europa de Est. Și în România au fost raportate probleme tehnice

Serviciile Google au avut parţial joi dimineaţă probleme tehnice în mai multe ţări din Europa de Est, inclusiv în România.

Anumite servicii Google, inclusiv YouTube, nu au putut fi accesate joi în Turcia și în anumite părți ale Europei, a declarat un adjunct al ministrului turc al telecomunicațiilor. O asociație care monitorizează cenzura pe internet în Turcia a precizat că problemele de funcționare ale serviciilor Alphabet Google au început în jurul orei locale 10:00.

Potrivit DownDetector, serviciile Google au suferit întreruperi în mai multe țări, în special în Europa de Est și Sud-Est. Probleme au fost semnalate și în mai multe orașe din SUA, inclusiv New York și Chicago, scrie Newsweek.

"A existat o creștere bruscă a raportărilor începând cu ora 10:10. În timpul întreruperilor, am primit sesizări din Turcia, Bulgaria, Grecia, Georgia, Croația, Serbia, România, Macedonia de Nord, Armenia, Azerbaidjan și alte 16 țări", a relatat site-ul de monitorizare Outage.Report.

Publicația Novinite din Bulgaria a relatat că pana a afectat YouTube, Google Maps, Gmail, Google Drive și Google Search. "Utilizatori din mai multe țări din Europa de Est au raportat o pană semnificativă și de durată, care a afectat o serie de servicii Google, provocând perturbări pe scară largă atât în muncă, cât și în viața de zi cu zi", a scris sursa citată. "A fost o eroare de tip "5xx server error" care indică o problemă de partea Google, nu a conexiunii individuale a utilizatorului la internet", a completat sursa citată.

La nivel global există aproximativ 2,5 miliarde de conturi Gmail, iar diverse rapoarte arată că numărul utilizatorilor activi lunar pe YouTube este tot de circa 2,5 miliarde.

