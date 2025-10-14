Meta introduce noi măsuri de siguranță pe Instagram pentru utilizatorii sub 18 ani

Meta a anunțat marți că va introduce o nouă măsură de siguranță prin care conturile de Instagram utilizatorilor adolescenți vor fi fi ghidate de un sistem de clasificare asemănător cu Acordul Parental din industria cinematografică.

Meta a precizat că noua măsură va limita automat accesul adolescenților la conținut considerat nepotrivit pentru vârsta lor, aplicând un sistem de clasificare similar cu cel din industria filmelor.

Potrivit companiei, această modificare va fi setată implicit pentru toate conturile deținute de persoane sub 18 ani. Instagram va utiliza, de asemenea, tehnologii de estimare a vârstei pentru a identifica utilizatorii adolescenți, chiar și pe cei care încearcă să se înregistreze ca adulți.

Anterior, compania a fost acuzată că nu implementează măsuri suficiente pentru protecția minorilor. În august, un raport publicat de Reuters a arătat că platformele Meta au permis chatbot-urilor să manifeste comportamente provocatoare, inclusiv conversații "romantice sau senzuale" cu utilizatori minori.

Astfel, compania a anunțat că va instrui sistemele sale de inteligență artificială să evite discuțiile cu tentă sexuală sau cele legate de autovătămare și sinucidere.

