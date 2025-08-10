Galerie foto 30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Adminsitraţia Naţională de Meteorologie a emis avertizări cod gaben şi portocaliu de caniculă, pentru duminică și luni, valabile în mai multe județe din țară.
De duminică de la ora 10.00 până luni la ora 10.00, vor fi sub avertizare Cod portocaliu județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
Tot duminică, local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va fi cod galben de caniculă.
Luni, între orele 10.00 și 23.00, va fi cod portocaliu de caniculă în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Temperaturile maxime vor fi de 38...40 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, o avertizare Cod galben de caniculă va fi în vigoare luni în nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul și nord-vestul Munteniei, zona continentală din sudul Dobrogei.
Cod galben de caniculă în Capitală până luni seara. Maxime de 37 de grade Celsius
Capitala se va afla sub avertizare cod galben de caniculă până luni seara, cu maxime care vor ajunge la 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru București, emise de ANM.
De duminică până luni dimineața, canicula și disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică va fi de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Luni, până la ora 23.00, vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu ușoare intensificări.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰