Cod galben de caniculă în Capitală până luni seara. Maxime de 37 de grade Celsius

Capitala se va afla sub avertizare cod galben de caniculă până luni seara, cu maxime care vor ajunge la 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru București, emise de ANM.

De duminică până luni dimineața, canicula și disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică va fi de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Luni, până la ora 23.00, vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu ușoare intensificări.

