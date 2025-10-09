Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Septembrie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună septembrie din istorie

Anul 2025 a fost înregistrată cea de-a treia lună septembrie cea mai caldă măsurată vreodată pe Pământ, cu temperaturi ridicate în apropierea polilor şi în Europa de Est, potrivit datelor publicate marţi de Observatorul european Copernicus.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 07:57
Septembrie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună septembrie din istorie - Shutterstock

La fel ca lunile iulie şi august care au precedat-o, septembrie 2025 a fost a treia lună septembrie cea mai caldă, nu departe de recordul din 2023 şi de a doua lună septembrie cea mai caldă din 2024, a indicat Copernicus într-un comunicat.

Luna septembrie, cu o temperatură medie de 16,11 °C, a fost cu 1,47 °C peste perioada preindustrială (1850-1900), înainte ca clima să se încălzească în mod durabil sub efectul activităţii umane.

Căldura a afectat o parte din Europa

Articolul continuă după reclamă

"Contextul global al temperaturilor rămâne acelaşi, cu valori obstinatamente ridicate pe uscat şi la suprafaţa mărilor, reflectând influenţa continuă a acumulării de gaze cu efect de seră în atmosferă", a comentat Samantha Burgess, strateg climatic la Copernicus.

Cele mai mari călduri, comparativ cu măsurătorile care datează din 1940, au afectat o parte din Europa, ţările nordice şi Europa de Est, de la ţările baltice până la Balcani. "În afara Europei, temperaturile au fost cele mai ridicate faţă de mediile înregistrate în Canada, în anumite părţi ale Groenlandei, în extremitatea nord-vestică a Siberiei şi în regiunile costiere învecinate, precum şi în vaste regiuni ale Antarcticii", a adăugat Copernicus.

Acest program ştiinţific al Uniunii Europene publică rapoarte meteorologice lunare pentru întreaga planetă, pe baza unor analize care combină măsurători satelitare, observaţii la sol şi modele climatice. Datele, care acoperă ultimii 85 de ani, permit măsurarea lună de lună a tendinţei de creştere a temperaturilor pe Pământ.

Schimbări în SUA şi Asia

În ceea ce priveşte precipitaţiile, Copernicus a înregistrat ploi deosebit de abundente în multe regiuni din Europa, atât în Scandinavia, cât şi în Italia, Croaţia, Spania sau pe coasta de est a Mării Negre.

În schimb, ţările de pe continentul american (Canada, Statele Unite, Mexic, Brazilia şi Uruguay), partea asiatică a Rusiei şi nordul subcontinentului indian au cunoscut o lună septembrie mult mai uscată decât de obicei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

septembrie copernicus record
Înapoi la Homepage
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați cumpărat aur pentru investiții?
Observator » Vremea » Septembrie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună septembrie din istorie