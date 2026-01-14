A fost o nouă noapte extrem de geroasă, cu temperaturi de până la minus 15 grade Celsius. Valul de frig a fost dublat de ninsori puternice în unele zone. În Hunedoara şi Caraş Severin, mai multe drumuri au fost blocate ore întregi iar maşinile nu au mai putut înainta. Gerul slăbeşte din intensitate însă doar pentru două zile şi se întoarce în forţă din weekend.

Un nou val de ninsori a adus haos pe şosele seara trecută. Pe un drum naţional din Caraş Severin, au fost coloane de zeci de tiruri care nu au mai putut înainta din cauza zăpezii. Trei maşini s-au ciocnit violent, între Avrig şi Bradu, din cauza poleiului. Pe autostrada A1, un TIR nu a mai putut urca panta şi a blocat ieşirea spre Coşeviţa, iar traficul a fost dirijat alternativ. În apropiere de Deva, la Dealul Mare, mai multe camioane au fost oprite din cauza drumului alunecos.

Gerul slăbeşte din intensitate doar două zile

Tot în Hunedoara, mai multe persoane au sunat după ajutor pentru un bătrân care a rămas singur într-un cătun. Bărbatul era aproape îngheţat şi fără mâncare. Salvamontiştii au ajuns la el prin nămeţi care treceau de jumătate de metru. În Straja a nins atât de tare încât totul a fost complet acoperit de un strat gros de zăpadă. Valul de ninsori a fost dublat şi de frig. Temperaturile din această dimineaţă au trecut de minus 10 grade Celsius mai peste tot în ţară. În Suceava, oamenii nu s-au putut încălzi nici în mijloacele de transport în comun.

Cel mai frig a fost în Gorj, unde s-au înregistrat minus 14 grade Celsius. În Constanţa, lacul Tăbăcăriei a îngheţat aproape complet. Au mai rămas doar câteva ochiuri de apă în care păsările se chinuie să înoate. După câteva zile cu temperaturi negative, lacul Tăbăcăriei a îngheţat şi oferă un peisaj spectaculos. Pentru că în această zonă este o parcare, mulţi constănţeni vin aici şi îl admiră direct din maşină.

Gerul slăbeşte din intensitate doar două zile. Din weekend ţara noastră va fi acoperită de un nou val de frig extrem care se va menţine până la mijlocul săptămânii viitoare. Meteorologii avertizează că temperaturile ar putea ajunge din nou la minus 20 de grade Celsius.

