Foto Cod galben de caniculă în Bucureşti şi mai multe judeţe din ţară. Temperaturile vor urca până la 37 de grade

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic. Vizate sunt 16 judeţe şi Bucureştiul. Mercurul din termometre va indica 33-35 de grade. De miercuri, codul galben de caniculă se extinde în mai multe zone din ţară, iar temperaturile vor urca până la 36-37 de grade, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 11:16
Conform prognozei de specialitate, marţi, între orele 12:00 - 21:00, în Banat, în sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 35 de grade.

Judeţele vizate de acest Cod galben sunt: Brăila, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Tulcea, Timiş, Teleorman, Vrancea şi Municipiul Bucureşti.

De asemenea, miercuri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi valabil al doilea Cod galben de vreme deosebit de caldă în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei şi în Dobrogea continentală, unde vor fi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36 - 37 de grade.

Atenţionarea va fi în vigoare pentru judeţele: Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vrancea şi Municipiul Bucureşti.

