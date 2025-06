Capitala a fost ieri locul în care a plouat cel mai mult din toată Europa. Furtuna abătută din senin este considerată de specialişti un fenomen istoric, care a adus cantităţi de apă cât debitul Oltului într-un an. Astfel de fenomene vor fi tot mai dese şi mai violente, atrag atenţia experţii. Doar că, oraşele nu sunt pregătite, o spune chiar ministrul Mediului.

Aşa a arătat Capitala după jumătate de oră de ploaie torenţială. Apa care s-a adunat pe străzi a blocat oraşul. Marile bulevarde s-au transformat în lacuri, iar din canale au ţâşnit fântâni arteziene. Oamenii şi au scos pantofii şi au mers desculţi prin apa de jumătate de metru, atenţi să nu se lovească sau să nu cadă într-un canal.

"Dacă vă duceţi mai încolo este apă până la genunchi aproape, iar dacă mai trec şi maşini şi se fac valuri, e... Eu mi-am cumpărat cizme că ştiam ce se întâmplă", a declarat un localnic.

Furtuna istorică din Bucureşti s-ar putea repeta

Autoturismele care nu s-au blocat, au înaintat cu greu. Şoferii mai îndrăzneţi şi-au croit drum prin pasaje cu apa până la portiere. Unii au regretat curajul. Au ajuns să-şi împingă maşinile sau să scoată apa cu cana din interior. Zeci de tramvaie, troileibuze şi autobuze au rămas în drum.

Apa a intrat în valuri în mai multe autobuze. Călătorii s-au agăţat de bare și s-au urcat pe scaune ca să nu stea în apă. Nici la metrou nu a fost mai sigur. Apa a curs în cascadă pe scări și a ajuns în subteran.

Au curs apelurile la pompieri. Aproape 600 de intervenţii în câteva ore. Peste 150 de copaci au fost doborâţi de furtună, iar cei mai multi au căzut peste maşini. Sute de curţi şi subsoluri au fost inundate. Urmările vijeliei au fost vizibile şi azi. Traficul pe Bulevardul Pantelimon şi soseaua Fundeni a fost paralizat după ce un cablu de curent s-a rupt şi a ajuns pe şosea.

Şoferii care au maşinile distruse de copaci pot sa le repare prin asigurarea CASCO sau pot cere despăgubiri în instanţă de la autorităţile locale.

Cele mai afectate au fost patru zone cheie din Capitală, porţiuni mai joase, frecvent inundate la orice ploaie. Doar că acum cantităţile de apă au fost istorice. În cartierul Tineretului, o zonă care se inundă la fiecare ploaie mai puternică, s-a acumulat de această dată o cantitate record de apă: nu mai puțin de 120 de litri pe metrul pătrat, cât pentru două luni. Media în timpul furtunii a fost de peste 50 de l pe metrul pătrat în București.

"Pentru a vă face o imagine mai clară, debitul tranzitat prin sistemul de canalizare a fost comparabil cu debitul mediul multi anual al râului Mureş sau Olt, de aproximativ 200 m3/s", a declarat Alexandru Moldovan, Director General Adjunct Apa Nova.

Ministrul Mediului numeşte furtuna din Capitală un fenomen istoric

"Orașele nu sunt pregătite pentru că am văzut ce s-a întâmplat. E adevărat că a plouat în jumătate de oră, 80% din cât ar fi trebuit să plouă în toată luna iunie. Nimic nu garanta că nu putea să plouă de două ori mai mult, ceea ce ar fi transformat Bucureștiul într-un veritabil lac. Ne putem aștepta la situații din ce în ce mai dese, similare", a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului.

Astfel de fenomene devin din ce în ce mai frecvente și mai intense din cauza vremii extreme

"Cauzele au fost temperatura foarte ridicată - am avut ieri 32 de grade în Capitală -, am avut și umezeală, și foarte mare am avut și instabilitate pe coloană, astăzi înseamnă că temperatura a scăzut foarte mult pe verticală, și toate acestea au dus la acest episod de instabilitate", a declarat Iris Răducanu, meteorolog ANM.

De astăzi, vremea a revenit la temperaturi normale pentru data din calendar, dar meteorologii spun că ne putem aştepta la furtuni de vară şi în zilele viitoare .

