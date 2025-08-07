Antena Meniu Search
Oamenii din nord-estul ţării par că nu mai au linişte din cauza furtunilor şi vijeliilor. După nenorocirea de la Broşteni, oamenii din Bucovina nu mai închid un ochi de teama că şi la ei se poate repeta tragedia. Iar vremea rea pare că nu vrea să părăsească zona.

07.08.2025

În comuna Rădăşeni din judeţul Suceava, bucăţile mari de grindină şi rafalele puternice de vânt au făcut pagube în grădinile oamenilor, iar în Fălticeni, un arbore s-a prăbuşit peste un autoturism parcat. Şi în municipiul Iaşi, creanga unui copac s-a desprins şi a căzut în curtea unui spital.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Cod roşu de vijelii în Suceava

Ieri, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare de tip nowcasting cod roşu de furtuni puternice, valabilă între orele 13.55 şi 15.00, în judeţul Suceava (Fălticeni, Cornu Luncii, Bosanci, Baia, Râşca, Boroaia, Vadu Moldovei, Rădăşeni, Moara, Horodniceni, Vultureşti, Bogdăneşti, Stroieşti, Drăgoieşti, Buneşti, Fântâna Mare). În aceste zone, meteorologii au anunţat vijelie puternică, cu rafale de peste 80...90 km/h, averse torenţiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiunii medii şi posibil mari (3....5 cm).


