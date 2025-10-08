În Capitală a plouat în 24 de ore cât pentru o lună; În Constanta şi Giurgiu cât pentru două luni, un record

Ciclonul Barbara a adus cantităţi de apă de 100 de litri pe metru pătrat în Constanţa şi Giurgiu, unde a plouat în 24 de ore cât pentru două luni. Este un nou record înregistrat în acele localităţi, în luna octombrie, în ultima jumătate de secol. În Bucureşti s-au înregistrat 50 de litri pe metru pătrat, adică a plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă.

În Constanța și Giurgiu s-au înregistrat 100 de litri pe metru pătrat. A plouat în 24 de ore cât pentru două luni, au explicat meteorologii Observator. Este un nou record de cantitate de apă acumulată în 24 de ore în acele localități, în luna octombrie, în ultima jumătate de secol.

Și în București s-au înregistrat peste 50 de litri pe metru pătrat, adică a plouat în 24 de ore cât pentru o lună. Cantităţile de precipitaţii sunt valabile pentru intervalul marți, ora 9 - miercuri, ora 9. Astfel, până diseară la ora 23, când expiră și codul portocaliu de ploi, sunt așteptate noi recorduri.

Debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare al Capitalei, comparabil cu cel al Prutului

Compania Apa Nova a anunțat miercuri dimineață că, în decurs de 20 de ore, începând de marți dimineață, ca urmare a precipitațiilor abundente, în București s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitații aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului. În contextul codului roșu de precipitații, au fost primite și soluționate aproape 350 de sesizări.

"În intervalul 07.10.2025, ora 07:00 – 08.10.2025, ora 03:25 (20:25 ore) s-a înregistrat un eveniment pluvial, care a descărcat pe suprafața Municipiului București o cantitate totală de 42,77 l/m². Cantitatea medie lunară multianuală (1961–2024) pentru luna octombrie, înregistrată la Stația București – Filaret, este de 44,3 l/m², ceea ce înseamnă că în 20:25 ore s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitații aferentă acestei luni", a transmis Apa Nova.

Compania precizează că, de la începutul lunii și până miercuri, 8 octombrie, s-a cumulat o cantitate medie de 101,12 l/m², reprezentând aproximativ 228% față de cantitatea medie multianuală.

"Evenimentul pluvial a avut o distribuție uniformă pe suprafața Municipiului București, iar cantitățile de precipitații căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de aproximativ 112 m³/s, comparabil cu debitul mediu multianual al râului Prut (110 m³/s), și un volum tranzitat de peste 4,9 milioane m³, reprezentând aproximativ 33% din capacitatea de stocare a Lacului Morii", menționează Apa Nova.

Aproape 350 de sesizări primite din partea clienților și a autorităților au fost soluționate până la primele ore ale dimineții zilei de 8 octombrie de echipele de intervenție ale Apa Nova.

