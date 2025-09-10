Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare de ploi torenţiale și vânt valabilă în toată țara până vineri seara. De asemenea, meteorologii au emis două avertizări cod galben de vreme severă în mai multe judeţe.

Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară - Arhiva / imagine ilustrativă

Potrivit informării meteorologice, de miercuri de la ora 20.00 până vineri la ora 20.00, vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20...40 l/mp și izolat de peste 50...60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h.

Articolul continuă după reclamă

Ploi și vânt în toată țara până vineri seara

ANM a emis și o avertizare cod galben de vânt. Începând din seara zilei de miercuri, în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80...100 km/h. Avertizarea este în vigoare până joi la ora 12.00.