Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo, care intră în vigoare de de joi, 26 martie, ora 12:00, până luni, 30 martie, ora 10:00, și care vizează intensificări ale vântului, ploi moderate și ninsori la munte pe arii extinse. Fenomenele vor afecta treptat toate regiunile țării, cu precădere în a doua parte a intervalului.

Persoană cu umbrela într-o zi ploaisă pe o stradă - Profimedia

ANM anunță intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de

zăpadă. Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45...55 km/h.

Ploile se extind în restul țării

La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h. De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20...25 l/mp și local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sudvestul țării, precum și în zonele montane și submontane.

