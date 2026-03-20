Cod galben de vânt puternic şi vijelii în mai multe zone ale ţării. Prognoza pentru Bucureşti

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că în următoarele zile vântul va fi puternic în mai multe zone ale țării, iar rafalele pot ajunge până la 80 km/h în zonele montane.

În perioada 20-22 martie, vântul va sufla cu intensificări temporare de 40-45 km/h în jumătatea de est a României, iar în zonele montane înalte se vor înregistra rafale de 60-70 km/h.

Pe 20 martie, între orele 10:00 și 18:00, Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei se vor confrunta cu vânt puternic, cu viteze de 50–65 km/h. În Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h.

Pe 21 martie, între orele 10:00 și 18:00, județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași vor fi afectate de intensificări ale vântului de 50–65 km/h. În Carpații de Curbură se vor înregistra rafale de 65–75 km/h.

Meteorologii recomandă prudență și avertizează că vântul puternic poate provoca dificultăți în trafic, căderea unor obiecte sau probleme la liniile electrice.

Cum va fi vremea în acest weekend în Bucureşti

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în următoarele zile vremea în București va fi în general închisă, cu perioade cu vânt mai puternic și ploi slabe pe alocuri.

În prima parte a intervalului, între 20 martie, ora 10:00 și 21 martie, ora 08:00, cerul va fi temporar noros, iar temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de 11-13 grade și minime de 2-4 grade. Vântul va sufla moderat, cu rafale temporare de 35–45 km/h.

Pe 21 martie, între ora 08:00 și 22 martie, ora 08:00, vremea va fi mai închisă, iar spre dimineață se așteaptă ploi slabe. Vântul va avea intensificări în timpul zilei, cu rafale de 50-60 km/h, iar temperatura maximă va urca până în jur de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4-6 grade.

Pe 22 martie, între ora 08:00 și ora 18:00, cerul va rămâne închis, cu ploi slabe temporare, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de 35-40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jur de 10 grade.

Pentru 21 martie, între orele 10:00 și 18:00, în București este valabilă o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului. În tot intervalul 20-22 martie, rămâne în vigoare o informare meteorologică pentru vânt. Meteorologii recomandă prudență, deoarece rafalele puternice pot provoca dificultăți în trafic sau căderea unor obiecte, iar prognoza va fi actualizată în cazul apariției unor fenomene severe imediate.

