Meteorologii au extins codul galben de ger pentru aproape toată ţara. Prognoză specială pentru Bucureşti

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig.

Prognoza pentru Bucureşti

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până joi dimineața, care anunță vreme deosebit de rece. Noaptea se așteaptă să fie ger accentuat, iar diminețile cu precipitații mixte și risc de polei.

Luni vremea va fi deosebit de rece. Temperaturile maxime se vor situa între -5 și -3 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -13 -10 grade. Cerul va fi noros pe parcursul zilei, iar în primele ore sunt posibile ninsori slabe, urmând ca apoi cerul să se degajeze treptat. Vântul va sufla slab până la moderat.

Marți gerul va persista. Temperaturile maxime vor ajunge la 0-2 grade, cu minime cuprinse între -11 și -8 grade. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar spre finalul intervalului vor fi condiții de ceață.

Miercuri meteorologii anunță o ușoară creștere a temperaturilor. Maximele vor fi de 3-4 grade, iar cele minime între -3 și 0 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări pe timpul nopții, când sunt așteptate precipitații slabe mixte, ce pot facilita depuneri de polei.

ANM precizează că, pe întreaga durată a intervalului 19 ianuarie (luni), ora 10:00 - 22 ianuarie (joi), ora 10:00, municipiul București se află sub incidența unei informări meteorologice ce vizează vreme deosebit de rece, ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei.

Totodată, Capitala se va afla sub atenționare meteorologică cod galben de ger de luni până miercuri.

