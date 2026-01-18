Patru staţii meteo au înregistrat cea mai rece dimineaţă de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani

Harta temperaturi România ANM

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață, 18 ianuarie

-21 grade Miercurea Ciuc

-20 grade Târgu Lăpuș

-19 grade Toplița

-19 grade Joseni

-18 grade Botoșani

-17 grade Rădăuți

-17 grade Întorsura Buzăului

-17 grade Bârnova

-17 grade Darabani

-17 grade Dej

-16 grade Iași

-16 grade Negrești

-16 grade Vaslui

-16 grade Bistrița

-16 grade Târgu Mureș

-15 grade Stânca Ștefănești

-15 grade Roman

-15 grade Sighetu Marmației

-14 grade Oltenița

-10 grade București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până joi, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților și intensificări ale vântului.

