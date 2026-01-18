Antena Meniu Search
Patru staţii meteo au înregistrat cea mai rece dimineaţă de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani

Patru staţii meteo au înregistrat cea mai rece dimineaţă de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani. Potrivit ANM s-au înregistrat patru recorduri termice zilnice la stațiile Darabani, Stânca Ștefănești, Gura Portiței, Oltenița.

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 10:30
În Darabani - 16,5°C, Stânca Ștefănești -15,4°C, Oltenița - 13,8°C, Gura Portiței  -10,4°C.

România se confruntă cu un val puternic de frig, iar cea mai mare parte a țării se află sub cod galben. Temperaturile sunt mult sub valorile normale pentru această perioadă. Dimineața aceasta a adus minime de –21 grade Celsius la Miercurea Ciuc și –19 grade Celsius la Dej, în estul Transilvaniei. Vremea va rămâne foarte rece pe parcursul zilei, inclusiv în București.

Harta temperaturi România

ANM

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață, 18 ianuarie 

-21 grade Miercurea Ciuc 

-20 grade Târgu Lăpuș 

-19 grade Toplița 

-19 grade Joseni 

-18 grade Botoșani 

-17 grade Rădăuți 

-17 grade Întorsura Buzăului 

-17 grade Bârnova 

-17 grade Darabani 

-17 grade Dej

-16 grade Iași 

-16 grade Negrești 

-16 grade Vaslui 

-16 grade Bistrița 

-16 grade Târgu Mureș 

-15 grade Stânca Ștefănești 

-15 grade Roman 

-15 grade Sighetu Marmației

-14 grade Oltenița 

-10 grade București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până joi, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților și intensificări ale vântului.

