Se întoarce canicula. Jumătate de ţară este sub cod galben de căldură extremă, iar de mâine codul portocaliu încinge oraşele. Se resimt deja peste 40 de grade Celsius, iar cei care s-au încumetat să iasă din case au căutat orice petic de umbră. Valul de caniculă ne va da bătăi de cap şi săptămâna viitoare.

Aerul a fost irespirabil astăzi în sudul ţării. S-au resimţit temperaturi de 40 de grade Celsius.

"Beau ceva rece, pe o terasa si ma duc la umbra ca e foarte cald". "Ne hidratăm foarte mult, apa rece, și mai la umbră", au spus bucureştenii.

Ca să se răcorească, copiii au ocupat fântânile arteziene. Iar adulții au profitat de ocazie să mai mănânce o înghețată sau să bea o bere.

De mâine, pe lângă codul galben, intră în vigoare şi un cod portocaliu de caniculă.

"Se va extinde zona cu temperaturi ridicate. Va fi cod portocaliu în vest şi sud-vest cu valori de 37-39 de grade. Se restrânge acest cod luni, dar aici unde se va restrânge vor fi temperaturi şi mai ridicate, nu este exclus 40 de grade în Dolj", a precizat un meteorolog ANM.

Căldura extremă va persista și săptămâna viitoare, dar vor fi și zone unde aerul devine respirabil.

