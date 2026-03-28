Vine Paştele, dar noi pare că ne pregătim de Crăciun. Cel puţin la munte, ninge ca în toiul iernii. S-a aşternut deja un strat consistent de zăpadă la Rânca, Bâlea Lac sau Straja şi continuă să ningă. Undeva în Teleorman, o mică tornadă i-a speriat pe localnici, iar grădinile oamenilor au fost acoperite de grindină. În restul ţării a plouat. 30 de judeţe şi Capitala sunt sub cod galben de precipitaţii şi vânt puternic până luni. Vestea şi mai proastă este că primăvara va reveni abia la finalul săptămânii viitoare.

Este iarnă în toată regula la Rânca. Din nou. Ninge viscolit încă de aseară, iar drumul spre staţiune este deja mărginit de troiene.

"Noaptea trecută putem spune că a depăşit 40 de centimetri, cât a nins de aseară şi până acum, iar în zonele viscolite se observă o depăşire de până la 1 metru", a declarat Cristi Tudor, reprezentant DRDP.

Zăpada le-a dat de lucru şoferilor.

"Suntem la zăpadă, a venit încă o nouă iarnă, foarte frumoasă. De aseară ninge încontinuu", spune o femeie.

"După cum se observă se schiaza la ranca si o sa avem un sezon foarte bun de schi si prelungit bineînțeles, chiar si dupa pasti se va schia", a declarat Constantin Pănescu, administrator complex turistic Rânca.

De când se încălzește vremea

Ninge puternic şi la Bâlea Lac. Stratul de zăpadă măsoară aici peste un metru şi jumătate, iar accesul în zonă se face doar cu telecabina - Transfăgrăşanul este închis circulaţiei rutiere.

În staţiunea Straja, ninsoarea i-a bucurat pe iubitorii sporturilor de iarnă. Stratul nou de zăpadă înseamnă că zilele astea se schiază bine.

În timp ce în zonele montane a nins ca în toiul iernii, în restul ţării a plouat şi a bătut vântul. În Teleorman, în câteva minute s-a aşternut un covor de grindină, iar vijelia puternică a format o mică tornadă.

Şi în Capitală, vremea a întors foaia.

"După cum e vremea, aşa şi circulaţia. Grea şi urâtă". "Weekendul ăsta m-am văzut cu nişte prieteni în casă, nu prea e de ieşit afară". "O zi e ploaie, o zi e soare, ca să zic aşa", spun bucureștenii.

30 de judeţe şi Capitala se află sub cod galben de ploi abundente, vânt, lapoviţă şi ninsoare la munte, până luni la ora 10.

"Vorbim de un ciclon mediteranean, acesta traversează toată ţara, deci nimeni nu scapă de nori şi de ploi. La peste 1500 de metri ninge, chiar consistent, până luni dimineaţă dacă ne raportăm la tot weekendul s-ar putea să vedem o creştere a stratului de zăpadă chiar şi cu jumate de metru în zonele înalte", a declarat Robert Manta, meteorolog ANM.

Meteorologii spun că abia la finalul săptămânii viitoare ne vom bucura din nou de soarele de primăvară.

