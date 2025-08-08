Vremea 11 august - 8 septembrie 2025. Aer fierbinte peste România; în ce zone va fi cel mai cald

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 11 august - 8 septembrie 2025. Potrivit specialiștior, canicula se va intensifica în mai multe regiuni, cu temperaturi ce se vor apropia de 40 de grade Celsius.

ANM a emis vineri, 8 august, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

"La începutul săptămânii viitoare, canicula se va intensifica în sud-vestul şi sudul teritoriului, astfel cã disconfortul termic va fi accentuat, cu indice temperaturã-umezealã (ITU) peste pragul critic de 80 de unitãţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24...25 de grade Celsius în nordul Moldovei și 39 de grade în sudul Olteniei şi sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 şi 22 de grade Celsius, mai scãzute în depresiuni. Cerul va fi variabil, cu unele înnorãri în nord-est, zonele de munte şi în zona subcarpaticã din sud, unde izolat se vor semnala ploi de scurtã duratã însoţite şi de descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în vest, est şi sud-est", spun specialiștii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Vremea 11 - 18 august 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo 18 - 25 august 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea 25 august - 1 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice și local în cele sudice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo 1 - 8 septembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

