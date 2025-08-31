Vremea de mâine 1 septembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării, dar nu scăpăm de ploi
Vremea începe să se încălzească în cea mai mare parte a ţării, însă nu scăpăm total de ploi. Maximele zilei se vor încadra între 24 şi 32 de grade.
La noapte, vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descãrcãri electrice şi intensificãri ale vântului (rafale de 50...55 km/h) în Maramureş, Transilvania, vestul şi centrul Moldovei, în Crişana, local în Banat şi pe spaţii mici în rest. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitãţile de apã vor fi pe alocuri de 20...35 l/mp, iar în zona de munte a judeţelor Suceava, Neamţ, Bistriţa-Nãsãud şi Mureş vor fi de 40...50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp. Temperaturile minime se vor situa între 13 şi 20 de grade. Izolat se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 1 septembrie în ţară
Vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul manifestãrilor de instabilitate atmosfericã, iar în vestul, centrul şi sudul ţãrii se va încãlzi. Cerul va fi variabil, însã pe parcursul zilei vor mai fi înnorãri şi averse (izolat însoţite de descãrcãri electrice) local la munte şi pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri ziua în sudul şi nord-estul teritoriului, precum şi în zona montanã înaltã. Temperaturile maxime se vor situa între 24 şi 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 22 de grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã creştere în toatã ţara, începând din vest.
Vremea de mâine 1 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura minimã va fi de 15...17 grade.
Vremea va fi frumoasã şi se va încãlzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximã va fi de 30...31 de grade, iar cea minimã de 16...18 grade.
Presiunea atmosferică va fi în uşoarã creştere.
În Cluj, vremea va fi în continuare caldă, cu maxime de 25 de grade.
Vremea de mâine 1 septembrie pe litoral
Vremea se va ameliora ca aspect şi va deveni în general frumoasã. Cerul va mai avea unele înnorãri, mai ales la începutul zilei când vor mai fi posibile averse şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua . Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 şi 22 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 21 şi 24 de grade.
Vremea de mâine 1 septembrie la munte
Vremea se va ameliora sub aspectul manifestãrilor de instabilitate atmosfericã. Cerul va fi variabil, însã pe parcursul zilei vor mai fi înnorãri, local averse şi izolat descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri ziua la altitudini mari. Valorile termice nu vor avea variaţii semnificative faţã de ziua precedentã.
