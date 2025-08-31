Vremea de mâine 1 septembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării, dar nu scăpăm de ploi

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 1 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura minimã va fi de 15...17 grade.

Vremea va fi frumoasã şi se va încãlzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximã va fi de 30...31 de grade, iar cea minimã de 16...18 grade.

Presiunea atmosferică va fi în uşoarã creştere.

În Cluj, vremea va fi în continuare caldă, cu maxime de 25 de grade.