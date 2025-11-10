Vremea de mâine 11 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Nu scăpăm de ploi

Harta temperaturi

Vremea de mâine 11 noiembrie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi va ploua. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 9...10 grade.

Vremea se va menţine închisã şi ploioasã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimã va fi de 5...7 grade.

Presiunea atmosferică va fi în creştere.

În Cluj, vremea se mai încălzește față de ziua precedentă, temperatura maximă urcând la 12 grade.