Vremea de mâine 11 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Nu scăpăm de ploi
Vremea începe să se încălzească față de ziua precedentă, sunt așteptate însă ploi, mai ales în Muntenia, în Dobrogea şi în sudul Moldovei. Maximele zilei se vor situa în intervalul 9 şi 17 grade. Iată prognoza meteo de mâine 11 noiembrie.
La noapte, cerul va fi mai mult noros. Temporar va ploua, pe arii extinse în sudul, în estul ţãrii şi pe alocuri în centru, iar izolat, cu o probabilitate mai mare în Muntenia, în sudul Olteniei şi al Moldovei şi în vestul Dobrogei, se vor acumula cantitãţi de apã de peste 10...15 l/mp. Ploile vor avea şi caracter de aversã. La munte, la altitudini în general de peste 1900 m, vor fi posibile precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 şi 13 grade. Local va fi ceaţã, izolat asociatã cu burniţã.
Vremea de mâine 11 noiembrie în țară
Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în cea mai mare parte a ţãrii. În Muntenia, în Dobrogea şi în sudul Moldovei, norii vor persista în cea mai mare parte a intervalului şi mai ales ziua va ploua, pe alocuri moderat cantitativ. În celelalte regiuni înnorãrile vor fi temporare, iar ploi slabe se vor semnala pe suprafeţe mici. Mai ales în cursul nopţii, pe arii restrânse, la altitudini de peste 1500 m, se vor semnala şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 17 grade, iar cele minime între 0 şi 9 grade, cu valori uşor mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali. Dimineaţa şi noaptea, pe spaţii mici, va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în creştere.
Vremea de mâine 11 noiembrie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi noros şi va ploua. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 9...10 grade.
Vremea se va menţine închisã şi ploioasã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimã va fi de 5...7 grade.
Presiunea atmosferică va fi în creştere.
În Cluj, vremea se mai încălzește față de ziua precedentă, temperatura maximă urcând la 12 grade.
Vremea de mâine 11 noiembrie la munte
Cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua, pe arii restrânse în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii Orientali şi izolat în rest. Mai ales în cursul nopţii, la altitudini de peste 1500 m, trecãtor se vor semnala precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Regimul termic va fi în scãdere uşoarã.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰