Vremea de mâine 12 august. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxima zilei, între 25 şi 35 de grade
Vremea va fi în general cãlduroasã în cea mai mare parte a ţării. În sud-vestul Transilvaniei şi al Munteniei, va fi canicularã. Iată prognoza meteo de mâine 12 august.
La noapte, cerul va fi mai mult senin, exceptând nordul Munteniei şi al Olteniei unde vor fi înnorãri şi izolat posibil ploi slabe de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu intensificãri mai ales în prima parte a nopţii în regiunile sudice (rafale în general de 40...50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 şi 23 de grade, mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei pânã spre 6 grade.
Vremea de mâine 12 august în ţară
Vremea va fi cãlduroasã în majoritatea zonelor, iar în sudul Banatului şi al Olteniei, precum şi în sud-vestul Transilvaniei şi al Munteniei, izolat va fi canicularã, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi mai mult senin, exceptând zona montanã unde va fi variabil, cu înnorãri temporar accentuate dupã-amiaza şi seara, când izolat vor fi condiţii pentru ploi de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu uşoare intensificãri ziua în regiunile sudice, iar noaptea doar în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 şi 35 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 şi 22 de grade, mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 8 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã în sud şi est, iar în restul ţãrii va fi în scãdere ziua şi va creşte seara şi noaptea.
Vremea de mâine 12 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificãri mai ales în prima parte a nopţii (viteze în general de 35...45 km/h). Temperatura minimã va fi de 17...20 de grade.
Valorile termice diurne, în scãdere faţã de ziua anteriorã, vor caracteriza o vreme cãlduroasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat ziua şi în general slab noaptea. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimã va fi de 16...19 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, cu cerul mai mult senin. Maxima zilei va fi de 29 de grade.
Vremea de mâine 12 august pe litoral
Valorile termice vor scãdea faţã de intervalul precedent şi se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecãtoare ziua (rafale pânã la 40 - 50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 25 şi 29 de grade, iar cele minime se vor încadra între 19 şi 21 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori de 24...26 de grade.
Vremea de mâine 12 august la munte
Vremea va fi caldã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporar accentuate dupã-amiaza şi seara, când izolat vor fi condiţii pentru ploi de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu uşoare intensificãri doar în Munţii Banatului, mai ales noaptea.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰