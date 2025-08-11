Vremea de mâine 12 august. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxima zilei, între 25 şi 35 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 12 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificãri mai ales în prima parte a nopţii (viteze în general de 35...45 km/h). Temperatura minimã va fi de 17...20 de grade.

Valorile termice diurne, în scãdere faţã de ziua anteriorã, vor caracteriza o vreme cãlduroasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat ziua şi în general slab noaptea. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimã va fi de 16...19 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, cu cerul mai mult senin. Maxima zilei va fi de 29 de grade.