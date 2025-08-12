Vremea de mâine 13 august. Valul de caniculă peste întreaga ţară. Maxime între 26 şi 36 de grade
Vremea va fi în continuare frumoasă, călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 26 şi 36 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 13 august.
La noapte, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri doar în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor încadra între 11 şi 21 de grade, mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 8 grade.
Vremea de mâine 13 august în ţară
Vremea va fi cãlduroasã în majoritatea zonelor, iar în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculã şi disconfort termic în creştere, cu indice temperaturã-umezealã (ITU) ce va depãşi uşor pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi variabil la munte şi mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, pe arii restrânse cu uşoare intensificãri în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 şi 36 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 23 de grade în Dealurile de Vest. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 13 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul în general slab. Temperatura minimã va fi de 16...19 grade.
Vremea va fi cãlduroasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 33...34 de grade, iar cea minimã de 16...19 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea va fi în continuare frumoasă, maxima zilei fiind de 31 de grade.
Vremea de mâine 13 august la munte
Vremea va fi predominant frumoasã, iar valorile termice vor fi în creştere, cu precãdere în masivele vestice. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat la altitudini mari.
Vremea de mâine 13 august pe litoral
Vremea va fi predominant frumoasã, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru aceastã datã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecãtoare ziua (rafale în general de 40 -45 kmn/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 26 şi 30 de grade, iar cele minime între 19 şi 21 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori de 24...26 de grade.
