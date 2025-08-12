Vremea de mâine 13 august. Valul de caniculă peste întreaga ţară. Maxime între 26 şi 36 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 13 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul în general slab. Temperatura minimã va fi de 16...19 grade.

Vremea va fi cãlduroasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 33...34 de grade, iar cea minimã de 16...19 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea va fi în continuare frumoasă, maxima zilei fiind de 31 de grade.