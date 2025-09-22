Vremea de mâine 23 septembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 22 şi 32 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 23 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 11...13 grade. Vor fi condiţii de ceaţã.

Vremea va fi frumoasã şi caldã. Cerul va fi mai mult senin şi vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 27...28 de grade, iar cea minimã de 11...13 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionarã, la valori ridicate.

În Cluj, vremea rămâne în continuare călduroasă, maxima zilei urcă la 26 de grade.