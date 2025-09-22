Vremea de mâine 23 septembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 22 şi 32 de grade
Vremea va fi în continuare frumoasă, va fi mai cald decât normalul în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Delta Dunãrii şi 32 de grade în Banat. Iată prognoza meteo de mâine 23 septembrie.
La noapte, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului unde rafalele vor fi în general de 40...50 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 6 şi 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei spre 1 grad, unde spre sfârşitul nopţii vor fi condiţii de brumã, dar şi mai ridicate pânã la 20 de grade pe litoral. Va fi ceaţã pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni şi izolat în rest.
Vremea de mâine 23 septembrie în ţară
Vremea va fi predominant frumoasã şi mult mai caldã decât în mod obişnuit în ultima decadã a lunii septembrie în cea mai mare parte a ţãrii. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorãri noaptea în vestul şi în nordul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua în sudul Banatului, iar noaptea în nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Delta Dunãrii şi 32 de grade în Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 19 grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţã, în special în est, în sud-est, pe vãi şi în depresiuni. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionarã, la valori ridicate.
Vremea de mâine 23 septembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 11...13 grade. Vor fi condiţii de ceaţã.
Vremea va fi frumoasã şi caldã. Cerul va fi mai mult senin şi vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 27...28 de grade, iar cea minimã de 11...13 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionarã, la valori ridicate.
În Cluj, vremea rămâne în continuare călduroasă, maxima zilei urcă la 26 de grade.
Vremea de mâine 23 septembrie pe litoral
Vremea va fi predominant frumoasã şi caldã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 şi 25 de grade, iar cele minime între 15 şi 19 grade. Dimineaţa şi noaptea, vor fi condiţii de ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori de 19...20 de grade.
Vremea de mâine 23 septembrie la munte
Vremea va fi predominant frumoasã şi mult mai caldã decât în mod obişnuit în ultima decadã a lunii septembrie. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorãri noaptea în masivele din vestul şi din nordul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat. Dimineaţa şi noaptea, pe vãi şi în depresiuni, pe alocuri va fi ceaţã.
