Vremea de mâine 26 august. Dimineţile şi serile rămân răcoroase, cald în timpul zilei. Maxima, 29 de grade

Vremea de mâine 26 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã se va situa sub normele perioadei şi va fi de 12...13 grade, mai scãzutã în zona periurbanã spre 8...10 grade.

Vremea va fi frumoasã, dar rãcoroasã dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 28...29 de grade, iar cea minimã de 10...14 grade, cu cele mai mici valori în zona periurbanã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte uşor, maxima zilei va fi de 24 de grade.