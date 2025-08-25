Vremea de mâine 26 august. Dimineţile şi serile rămân răcoroase, cald în timpul zilei. Maxima, 29 de grade
Vremea se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării, dar dimineaţa şi noaptea vremea va continua să fie răcoroasă. Iată prognoza meteo de mâine 26 august.
La noapte, în cea mai mare parte a ţãrii valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date, astfel cã mai ales în nord şi centru vremea va fi rãcoroasã. Cerul va fi variabil în Dobrogea, unde izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtã duratã şi mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab pânã la moderat, cu uşoare intensificãri în zona montanã înaltã. Temperaturile minime vor fi cuprinse de la valori în jurul a 0 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali - unde vor fi condiţii de brumã, pânã la 16...18 grade pe litoral. Spre dimineaţã, izolat îndeosebi în centrul ţãrii, se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 26 august în ţară
Valorile termice diurne vor fi uşor mai ridicate faţã de ziua precedentã şi apropiate de cele normale, dar dimineaţa şi noaptea vremea va continua sã fie rãcoroasã în cea mai mare parte a ţãrii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 21 şi 29 de grade, iar cele minime se vor situa de la 0...2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi pânã spre 18...19 grade, local pe litoral. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorãri trecãtoare în prima parte a zilei în extremitatea de sud-est a teritoriului, iar dupã-amiaza şi seara în nord şi nord-est, dar numai cu totul izolat vor mai fi posibile ploi slabe, de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri uşoare în zona montanã înaltã şi pe litoral. În depresiuni, dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 26 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã se va situa sub normele perioadei şi va fi de 12...13 grade, mai scãzutã în zona periurbanã spre 8...10 grade.
Vremea va fi frumoasã, dar rãcoroasã dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 28...29 de grade, iar cea minimã de 10...14 grade, cu cele mai mici valori în zona periurbanã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte uşor, maxima zilei va fi de 24 de grade.
Vremea de mâine 26 august la munte
Vremea va fi în general frumoasã, dar rece dimineaţa şi noaptea, deşi valorile termice vor continua sã creascã uşor. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorãri trecãtoare dupã-amiazã, dar numai cu totul izolat vor mai fi posibile ploi slabe, de scurtã duratã în nordul Carpaţilor Orientali. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri uşoare la altitudini mari.
Vremea de mâine 26 august pe litoral
Vremea va fi predominant frumosã şi se va încãlzi faţã de ziua precedentã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecãtoare dupã-amiaza şi seara. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 şi 27 de grade, iar cele minime între 17 şi 19 grade. Noaptea, izolat va fi ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 20 şi 23 de grade.
