Vremea de mâine 27 august. Se încălzeşte uşor în toată ţara. Maxime, între 23 şi 32 de grade

Vremea se mai încălzeşte în cea mai mare parte a ţării, cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime se vor situa între 23 şi 32 de grade.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 18:37
La noapte, cerul va fi variabil în sud-estul şi nord-vestul ţãrii şi mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei (unde se va depune brumã) şi 19 grade pe litoral. Pe arii restrânse în depresiuni se va forma ceaţã.

Vremea de mâine 27 august în ţară

Vremea se va încãlzi, iar în Câmpia de Vest şi în Câmpia Românã va deveni cãlduroasã. Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 23 şi 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 20 de grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

Vremea de mâine 27 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 11...12 grade, cu valori mai mici în zona preorãşeneascã.

Vremea va deveni cãlduroasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 31...32 de grade, iar cea minimã de 11...14 grade.

Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, însă dimineţile rămân în continuare răcoroase. Maxima zilei va fi de 27 de grade. 

Vremea de mâine 27 august la munte

Vremea va fi frumoasã şi se va încãlzi uşor. Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Vremea de mâine 27 august pe litoral 

Vremea va fi predominant frumoasã şi normalã termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 şi 28 de grade, iar cele minime între 18 şi 20 de grade. Noaptea, izolat va fi ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 20 şi 23 de grade.

