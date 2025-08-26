Vremea de mâine 27 august. Se încălzeşte uşor în toată ţara. Maxime, între 23 şi 32 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 27 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 11...12 grade, cu valori mai mici în zona preorãşeneascã.

Vremea va deveni cãlduroasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 31...32 de grade, iar cea minimã de 11...14 grade.

Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, însă dimineţile rămân în continuare răcoroase. Maxima zilei va fi de 27 de grade.