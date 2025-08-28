Vremea de mâine 29 august. Se încălzeşte uşor, maxima zilei fiind de 37 de grade
Vremea continuă să fie călduroasă, iar cerul va fi mai mult senin. Maximele zilei se vor încadra între 26 şi 37 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 29 august.
La noapte, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare (rafale în general de 45...55 km/h) în sudul Banatului şi în zona montanã înaltã a Carpaţilor Meridionali. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2...3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei (unde izolat vor fi condiţii de ceaţã) şi pânã în jurul a 22 de grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 29 august în ţară
Valorile termice vor continua sã creascã uşor, astfel cã vremea se va menţine cãlduroasã dupã-amiaza în cea mai mare parte a ţãrii, iar în Banat şi Crişana local va fi caniculã şi disconfort termic ridicat. Cerul va fi mai mult senin, dar în a doua parte a nopţii în extremitatea de vest a teritoriului, vor fi unele înnorãri şi izolat, posibil, ploi slabe de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri mai ales ziua în Banat (rafale în general de 50...60 km/h) şi local, cu viteze mai mici, în sudul Crişanei şi în Moldova, precum şi pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3...4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 22...23 de grade în Dealurile de Vest. În a doua parte a nopţii, izolat, se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
Vremea de mâine 29 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 14...15 grade, mai scãzutã în zona periurbanã spre 11...12 grade.
Valorile termice vor creşte uşor, astfel încât temperatura maximã va fi de 32...33 de grade, iar cea minimã de 13...16 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
În Cluj, vremea se încălzeşte, cerul va fi mai mult senin, iar maxima va urca până la 30 de grade.
Vremea de mâine 29 august pe litoral
Vremea va fi predominant frumoasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 şi 29 de grade, iar cele minime între 19 şi 21 de grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 20 şi 22 de grade.
Vremea de mâine 29 august la munte
Vremea va fi în continuare frumoasã şi va deveni mai caldã decât normal pentru aceastã datã. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, local cu uşoare intensificãri la altitudini mari.
