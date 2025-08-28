Vremea de mâine 29 august. Se încălzeşte uşor, maxima zilei fiind de 37 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 29 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 14...15 grade, mai scãzutã în zona periurbanã spre 11...12 grade.

Valorile termice vor creşte uşor, astfel încât temperatura maximã va fi de 32...33 de grade, iar cea minimã de 13...16 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea se încălzeşte, cerul va fi mai mult senin, iar maxima va urca până la 30 de grade.