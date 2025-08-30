Vremea de mâine 31 august. Temperaturile scad şi cu 10 grade faţă de ziua precedentă. Sunt aşteptate ploi

Vremea devine instabilă în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile scad şi cu 8-10 grade faţă de ziua precedentă. Iată prognoza meteo de mâine 31 august.

La noapte, în Banat, Oltenia şi sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã accentuatã, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descãrcãri electrice, intensificãri ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindinã. În aceste regiuni în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitãţile de apã vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorãri spre dimineaţã, când vor fi ploi, posibil însoţite şi de descãrcãri electrice, local în Crişana şi vestul Munteniei şi izolat în Maramureş şi restul Transilvaniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 şi 22 de grade, mai scãzute spre 6 grade în estul Transilvaniei. În a doua parte a nopţii, izolat se va forma ceaţã în sud-estul ţãrii şi în depresiuni.

Vremea de mâine 31 august în ţară

Vremea va fi în general instabilã, iar în vestul, sudul şi centrul ţãrii se va rãci semnificativ faţã de ziua precedentã, în timp ce în est şi sud-est se va menţine cãlduroasã dupã-amiaza, cu disconfort termic ridicat şi indice temperaturã umezealã (ITU) ce va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unitãţi. Vor fi înnorãri temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi descãrcãri electrice, ziua, în sud-vestul, sudul şi centrul ţãrii, precum şi în zonele de deal şi de munte şi local în rest, iar noaptea îndeosebi în centru şi est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantitãţi de apã însemnate, pe alocuri de peste 25...30 l/mp, iar în special în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei, pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp. Izolat vor fi cãderi de grindinã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sud şi est, cu precãdere în timpul ploilor, când vor fi posibile şi vijelii (rafale de 50...70 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 şi 31 de grade, mai ridicate în centrul şi sudul Moldovei, în estul Munteniei şi în partea continentalã a Dobrogei, pânã la 33...34 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 12 şi 19 grade. Izolat se va semnala ceaţã, dimineaţa în sud-est, iar noaptea mai ales în vest şi centru.

Presiunea atmosferică se va menţine la valori coborâte (câmp ciclonic).

Vremea de mâine 31 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, Cerul va fi variabil, cu unele înnorãri spre dimineaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 16...19 grade.

Vremea va deveni în general instabilã, iar valorile termice vor scãdea faţã de ziua anterioarã. Cerul va avea înnorãri, mai accentuate dupã-amiaza, când vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificãri de scurtã duratã. Temperatura maximã se va situa în jurul a 26 de grade, iar cea minimã va fi de 15...17 grade.

Presiunea atmosferică se va menţine la valori coborâte (câmp ciclonic).

În Cluj, vremea scade dramatic de la 31 de grade la 23. Sunt aşteptate ploi.

Vremea de mâine 31 august la munte

Vremea va fi în general instabilã şi se va rãci semnificativ faţã de ziua precedentã. În cursul zilei vor fi înnorãri temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi descãrcãri electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantitãţi de apã însemnate, pe alocuri de peste 25...30 l/mp, iar pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp. Izolat vor fi cãderi de grindinã. Şi în prima parte a nopţii vor fi ploi pe arii relativ extinse, apoi aria ploilor se va restrânge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Carpaţii de Curburã şi izolat în restul zonei.

Vremea de mâine 31 august pe litoral

Vremea va fi caldã, dar va deveni instabilã spre searã şi în prima parte a nopţii. Cerul va deveni temporar noros si vor fi averse, descãrcãri electrice, intensificãri de vânt asociate averselor, posibil grindinã. Temperaturile maxime vor fi de 27...29 de grade, iar cele minime vor fi de 18...21 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 21 şi 24 de grade.

