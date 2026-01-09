Ninsorile abundente, greutatea zăpezii şi topirea acesteia generează, în fiecare iarnă, mii de daune la locuinţe, avertizează Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

30.000 de euro a încasat proprietarul unei locuinţe pentru daune provocate de zăpadă - Profimedia

Potrivit organizaţiei, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depăşit 30.000 euro.

"Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar şi topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci şi riscuri semnificative care afectează atât locuinţele, cât şi siguranţa celor din jur. Datele şi experienţa ultimilor ani arată că, pe timpul iernii, se înregistrează frecvent daune importante. Spre exemplu, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depăşit 30.000 euro", se menţionează în comunicat.

Printre cele mai frecvente tipuri de daune produse în sezonul rece şi acoperite prin asigurările facultative pentru locuinţe se numără pagubele provocate de greutatea stratului de zăpadă asupra acoperişurilor, inclusiv prăbuşiri parţiale sau totale, daunele cauzate terţilor prin căderea zăpezii, gheţii sau a ţurţurilor de pe clădiri, precum şi inundaţiile rezultate din topirea zăpezii.

Articolul continuă după reclamă

"Iarna scoate la iveală noi vulnerabilităţi, care pot costa zeci de mii de euro. Responsabilitatea proprietarilor şi măsurile simple de prevenţie pot reduce semnificativ riscul unor daune care afectează nu doar locuinţa proprie, ci şi siguranţa trecătorilor sau a vecinilor", a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR, în comunicat.

Potrivit sursei citate, în multe dintre situaţiile specifice sezonului rece, asigurarea facultativă a locuinţei poate oferi protecţie financiară, prin acoperirea costurilor de reparaţii sau a despăgubirilor datorate terţilor, în funcţie de condiţiile poliţei.

"Prevenţia începe cu gesturi simple, dar continuă cu decizii responsabile. Verificarea instalaţiilor, curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe clădiri, dublate de decizia de a fi acoperiţi de o asigurare facultativă a locuinţei, pot oferi siguranţă în sezonul rece", a afirmat Alina Bărbulescu, coordonator al Secţiunii Asigurări Generale din cadrul UNSAR.

UNSAR recomandă proprietarilor să adopte măsuri de prevenţie şi să se informeze cu privire la opţiunile de protecţie financiară disponibile, pentru a limita pagubele şi a-şi proteja atât locuinţele, cât şi persoanele din jur.

În România, asigurările facultative pot fi încheiate pentru locuinţele care sunt deja protejate printr-o poliţă obligatorie PAD şi oferă un nivel de protecţie extins, la valoarea reală a clădirii şi a bunurilor, putând acoperi riscuri precum dezastre naturale, incendii, explozii, furtuni, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor, defecţiuni ale centralei termice sau daune ale bunurilor electronice şi electrocasnice.

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil, care deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰