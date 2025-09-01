Toamna vine cu schimbări majore! Peste 600.000 de români rămân de astăzi fără asigurare medicală, odată cu intrarea în vigoare a noilor măsuri fiscal-bugetare.

Vorbim despre persoanele coasigurate - soți, soții sau părinți fără venituri care până acum beneficiau gratuit de servicii medicale prin intermediul unui membru de familie.

Rovinieta, mai scumpă

Şi tot de astăzi, rovinieta se scumpeşte. Şoferii vor plăti mai mult, iar amenzile cresc şi ele. Punctual, rovinieta anuală va costa 50 de euro, față de 28 cât era până acum.

În plus, Guvernul Bolojan îşi va asuma azi răspunderea în faţa Parlamentului pe măsurile de austeritate din Pachetul II. Guvernul a descompus Pachetul în 6 proiecte de lege separate, câte unul pentru fiecare reformă.

