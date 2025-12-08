9 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 9 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 9 decembrie

Pe 9 decembrie 1671 are loc răscoala împotriva domnitorului Gheorghe Duca, condusă de boierii Mihalcea Hâncu și Apostol Durac, cauzată de fiscalitatea excesivă. Răsculații îl alungă pe Gheorghe Duca din Moldova. Pe 9 decembrie 1793 este fondat, de către Noah Webster, primul ziar american, "American Minerva". Pe 9 decembrie 1824 are loc Bătălia de la Ayacucho (Peru), prin care s-a pus capăt dominației coloniale spaniole în America de Sud. Pe 9 decembrie 1846, în Sala "Momolo", din București, are loc primul concert al lui Franz Liszt, susținut în România. Pe 9 decembrie 1894, pe străzile Bucureștiului a început să circule primul tramvai electric (purtând numarul 14), de la Cotroceni la Obor.

Pe 9 decembrie 1905, "Salome", primul act al operei compozitorului german Richard Strauss, după o poveste de Oscar Wilde, a avut prima reprezentație la Dresda, unde a fost condamnată pentru obscenitate. Pe 9 decembrie 1916, în Primul Război Mondial, are loc Bătălia de la Cașin. Germanii sunt opriți pe linia strategică de fortificații Focșani–Nămoloasa trecând prin Valea Cașinului și Valea Putnei. Pe 9 decembrie 1931, Spania devine republică. Pe 9 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, China declară război Japoniei, Germaniei și Italiei. Pe 9 decembrie 1965, primul tren electric al CFR-ului circulă între Predeal și Brașov. Pe 9 decembrie 1966 intră în funcțiune Hidrocentrala Vidraru, de pe Râul Argeș. Pe 9 decembrie 1967, Marea Adunare Națională a ales în funcția de președinte al Consiliului de Stat pe Nicolae Ceaușescu, în locul lui Chivu Stoica. Pe 9 decembrie 1990, Lech Walesa devine primul președinte al Poloniei ales de popor. Pe 9 decembrie 1992 este anunțată despărțirea dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. Pe 9 decembrie 1993 are loc la Tiraspol sentința așa-numitului "tribunal al poporului transnistrean" în procesul grupului de patrioți români, "grupul Ilașcu". Ilie Ilașcu este condamnat la moarte, iar ceilalți membri la închisoare între 2 și 15 ani. După nouă ani de detenție și izolare, în mai 2001, Ilie Ilașcu va fi eliberat din închisoare. Pe 9 decembrie 1994, președintele rus Boris Elțân a ordonat guvernului să ia "toate măsurile" necesare împotriva guvernului cecen, precum și în vederea dezarmării "formațiunilor înarmate". Sunt emise "Decretul nr. 2166" și "Rezoluția 1360" ale guvernului rus, prin care a fost declanșată intervenția rusă în Cecenia, la 11 decembrie 1991. Pe 9 decembrie 2012, alianța social-liberală USL a obținut 54% din voturi la alegerile legislative din România.

Nașteri pe 9 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 9 decembrie, de la actorul american Kirk Douglas, născut pe 9 decembrie 1916, sau actriţa engleză Judi Dench, născută pe 9 decembrie 1934, şi până la actorul american Beau Bridges, născut pe 9 decembrie 1941, sau jucătorul şi antrenorul olandez de fotbal Henk ten Cate, născut pe 9 decembrie 1954.

Tot într-o zi de 9 decembrie s-au născut şi personalităţi precum fotbalistul român Ionuț Lupescu, născut pe 9 decembrie 1968, modelul şi vedeta de televiziune Gina Pistol, născută pe 9 decembrie 1980, rugbistul român de origine sud-africană Johannes van Heerden, născut pe 9 decembrie 1986, sau actriţa română Anca Dinicu, născută pe 9 decembrie 1989.

Decese pe 9 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 9 decembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Pius al IV-lea, decedat pe 9 decembrie 1565, Papa Clement al IX-lea, decedat pe 9 decembrie 1669, fotbalistul ghanez Ibrahim Dossey, decedat pe 9 decembrie 2008, sau fotbalistul italian Paolo Rossi, decedat pe 9 decembrie 2020.

Tot într-o zi de 9 decembrie şi-au pierdut viaţa şi fizicianul şi pedagogul român Teofil T. Vescan, decedat pe 9 decembrie 1963, sau handbalistul român Gheorghe Gruia, decedat pe 9 decembrie 2015.

