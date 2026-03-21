Benzina a trecut de 9 lei/l, iar motorina se apropie de 10 lei. Unde mai găsim combustibil ieftin în România

Carburanții continuă să se scumpească accelerat în România, iar benzina a trecut deja de pragul de 9 lei/l în aproape toate stațiile din București. În doar câteva zile, motorina s-a majorat cu până la 80 de bani pe litru, pe fondul tensiunilor internaționale și al creșterii prețului petrolului.

de Redactia Observator

la 21.03.2026 , 10:50
Carburanții se scumpesc a cincea zi la rând. Prețuri record la pompă

În urma majorării din această noapte, motorina standard costă 9,72-9,75 lei/l în staţiile Petrom şi 9,88 lei/l în cele OMV, iar benzina standard 9,04-9,06 lei/l în staţiile Petrom şi 9,17 lei/l în cele OMV. Sâmbătă dimineaţă se mai poate cumpăra benzină standard mai ieftină de 9 lei/l doar în staţiile Socar, preţurile din staţiile Lukoil, MOL, Rompetrol, Petrom şi OMV fiind superioare acestui prag, scrie News.ro. De altfel, cei mai ieftini carburanţi din Bucureşti mai pot fi găsiţi în cele 3 staţii Socar, după care în cele ale liderului pieţei, Petrom.

În staţiile Lukoil, care de obicei erau cele mai ieftine, în urma scumpirii agresive de joi seară a motorinei cu 35 de bani şi benzinei cu 14 bani, carburanţii au ajuns mai scumpi decât în staţiile Petrom.

Iar compania deţinută de gigantul rus a efectuat în ultimele zile scumpiri în avans cu câteva ore faţă de liderul pieţei, care le operează de obicei la miezul nopţii, notează Profit.ro.

Articolul continuă după reclamă

De la începutul acestei săptămâni, motorina s-a scumpit în staţiile liderului pieţei cu 80 de bani, de la 8,92-8,96 lei/l la 9,72-9,75 lei/l, iar benzina cu 58 de bani, de la 8,46-8,51 lei/l la 9,04-9,06 lei/l.

De la începutul războiului din Iran, motorina standard s-a scumpit cu 1,48 lei/l sau 17,95% în staţiile Petrom şi cu aproximativ 1,50 lei/l sau 18% în staţiile premium OMV.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi pâine la fiecare masă?
Observator » Ştiri economice » Benzina a trecut de 9 lei/l, iar motorina se apropie de 10 lei. Unde mai găsim combustibil ieftin în România
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.