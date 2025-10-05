Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari. Aprecierea monedei virtuale are loc în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, potrivit Agerpres.

Bitcoin atinge un nou maxim istoric. Moneda virtuală a depăşit pragul de 125.000 de dolari - Profimedia

Vedeta criptomonedelor a atins 125.689 de dolari, depăşind recordul anterior înregistrat în luna august, de circa 124.500 de dolari.

Bitcoin s-a aflat pe un trend ascendent puternic pe fondul reticenţei investitorilor în faţa blocajului bugetar din SUA.

Preşedintele american Donald Trump şi familia sa au promovat de asemenea criptomonedele şi sunt implicaţi în diverse iniţiative în acest domeniu, ceea ce a impulsionat cursul bitcoinului.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰