Bunică de 76 de ani, obligată să-și vândă casa de 600.000 £ după un proces cu vecina, din cauza unui gard

O femeie de 76 de ani din Marea Britanie este forțată să își scoată la vânzare locuința, după ce a pierdut un proces de cinci ani cu vecina sa privind mutarea unui gard. Decizia instanței a venit după ce cheltuielile de judecată au ajuns la peste 113.000 de lire sterline.

Jenny Field, o bunică de 76 de ani din Hamworthy, Poole (Dorset), a fost obligată de instanță să își vândă casa, evaluată la 600.000 de lire sterline, pentru a acoperi datoriile acumulate în urma unei bătălii juridice cu vecina ei, Pauline Clark, în vârstă de 64 de ani.

Conflictul a început în 2020, atunci când Clark a acuzat-o pe Field că a mutat cu aproximativ 30 de centimetri gardul de la granița dintre proprietăți, în momentul în care a înlocuit o secțiune veche și deteriorată.

Jenny Field a refuzat să accepte situația și a chemat muncitori care au demolat gardul construit de vecină, pentru a "recupera terenul pierdut". În replică, Clark a deschis un proces civil, acuzând distrugere, furt și tulburare de posesie.

Facturi uriașe de judecată

În decembrie 2022, instanța a dat câștig de cauză lui Clark, iar Field a fost obligată să plătească 14.000 de lire sterline, dintre care 11.800 pentru daune și 2.120 pentru cheltuieli juridice.

Nemulțumită, bunica a decis să conteste verdictul și a înaintat mai multe documente și procese suplimentare. Cheltuielile au crescut astfel la peste 113.000 de lire sterline. Judecătorul Ross Fentem a criticat volumul "excesiv și vexatoriu" de acte depuse de Field, inclusiv o cerere de despăgubire de 500.000 de lire pentru ceea ce ea numea "proces fictiv".

"Nu am de ales, trebuie să îmi vând casa"

Instanța din Bournemouth a decis acum că singura soluție este vânzarea casei, cumpărată de Field în 2016 cu 270.000 de lire sterline.

"Nu am banii ăștia. Am chemat deja agenții imobiliari să scoată casa la vânzare cu 600.000 de lire, ca să pot plăti datoria. O vând pentru că sunt obligată și, sincer, m-am săturat să mai trăiesc aici. O să îi propun să îi plătesc câte o liră pe săptămână", a spus femeia după sentință, potrivit Mirror.

Avocata Annei Curtis, care a reprezentat-o pe Clark, a explicat că ordinul de vânzare este "ultima soluție" și singura cale pentru ca ambele părți să își continue viața.

Judecătorul Fentem a subliniat, la rândul său, că "nu există nicio încredere că datoria va fi plătită altfel", motiv pentru care a considerat vânzarea casei ca fiind "o măsură drastică, dar necesară".

