Aproape 1 milion de români au început să pună bani deoparte în pilonul trei pentru a-şi asigura o bătrâneţe liniştită. Fondurile de pensii facultative au ajuns la active de peste 6 miliarde de lei în luna iunie, cu aproape 18% mai mari față de anul trecut. Noul proiect al Guvernului, care reglementează pensiile private și limitează retragerea banilor, va duce, însă, la scăderea apetitului românilor pentru astfel de investiții, cred experții.

Mai mult de trei sferturi dintre românii care au retras banii din conturile de pensii private facultative au ales tranşa unică. Acum, Autoritatea de Supraveghere Financiară vrea să impună o limită de 25% la retragere şi rate lunare de 1.281 lei. Românii caută deja alte variante pentru a investi.

"După ce am văzut acum mai puţin de câteva zile, că a intrat în vigoare o lege care taxeaza cu CASS de 2 ori contribuţiile pe care le investim la Pilonul 3 acum... Se pun şi foarte multe restricţii atunci când este vorba de modul în care vrei să utilizezi pensia ta privata" a spus expertul în pensii private George Mot.

"Ce face guvernul pe partea de pensii? Cherrypicking. La tot ce e în avantajul lui de pe piaţa europeană şi pune" a spus Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA.

Aproape 65% din banii din Pilonul 3, adică peste 4 miliarde sunt investiți în titluri de stat. Restul sumei în acţiuni şi fonduri de investiţii.

Câţi bani acumulează în contul private de pensie un român care investeşte 160 de lei pe lună

"Un român care investeşte 160 lei pe lună de la vârsta de 20 ani, acumulează la 60 ani în contul privat de pensie intre 214.000 și 427.000 de lei, în funcție de randamentul fondului. Dacă începe să cotizeze însă de la 30 ani suma se înjumătățește. Iar dacă economisește de la 40 ani, banii strânși vor fi mult mai puţini, până la 84.200 lei" a spus reporterul Observator Florentina Lazăr.

În schimb, dacă investeşte aceeaşi sumă timp de 20 de ani în fonduri monetare la un randament anual mediu de 6,3% va primi în cont aproape 80.000 lei.

"Au cel mai mic risc, e echilvalentul unui depozit... Cu scadenţe scurte" a mai spus Adrian Codîrlaşu.

Şi titlurile de stat au randamente bune şi acoperă inflaţia.

"Depozitele sunt foarte eficiente când vrei să-ţi gestionezi banii pe termen scurt sau când vrei să-ţi faci un fond de rezervă" a mai spus George Mot.

În cazul Pilonului 2, capitalul investit este garantat şi nu poţi retrage mai puţini bani decât ai contribuit. În schimb, din cele 10 fonduri de pensii private facultative, doar 3 oferă această garanţie.

