Preţurile chiriilor tot cresc. Numai în ultimul an, majorarea e de 14%. Cel mai mult resimt scumpirile studenţii care şi-au căutat cazare fix în perioada aceasta. "350 de euro. Studio. Aici, în Cişmigiu, mi-am luat să fiu aproape de universitate. La început difereau. Mergeau şi de la 250. Acum am văzut că se duc şi la 400 - 450", spune un tânăr. "Noi am căutat chiar acum o săptămână, la început de octombrie şi mi s-au părut puţin mari. 450 de euro, 500 de euro apartament cu 2 camere. Am avut noroc că am găsit la 370. Ce zonă? Crângaşi", adaugă o tânără.

Cât costă chiria pentru un apartament în Capitală

În Capitală, spre exemplu, în septembrie, o garsonieră a avut un preț mediu de 369 euro/lună, un apartament cu două camere s-a închiriat cu 580 euro/lună, iar un apartament cu trei camere a ajuns la un preț mediu de 791 euro/lună.

"Cele mai mari creşteri de preţuri au fost înregistrate în primul rând în Bucureşti, undeva la 21%, faţă de anul trecut. Ne-a surprins Constanţa, cu o creştere de 38% în zona de garsoniere şi studiouri, dar şi Braşovul, cu o creştere de 37%", explică Alina Memu, reprezentant platformă imobiliară.

Preţurile cresc pe fondul cererii tot mai mari

Preţurile cresc pe fondul cererii tot mai mari. Mulţi dintre cei care voiau să devină proprietari au renunţat pentru moment la idee. "Inclusiv preţurile de vânzare au crescut cu 11%, în medie. A stagnat puţin creditarea. Şi cei care îşi doresc să cumpere un apartament poate n-o pot face atât de uşor şi preferă închirierea", spune Liviu Ureche, expert imobiliar.

"Dobânzile au continuat să fie mari. Chiar dacă ne aflăm într-o pantă descendentă. Dar şi gradul de incertitudine care a crescut în rândul tinerilor. Noi am înregistrat un volum mai scăzut în tranzacţii. undeva la 10%", adaugă Alina Memu, reprezentant platformă imobiliară. "Dacă nu ştii ce se va întâmpla cu piaţa tranzacţiilor, atunci preferi să stai în chirie, tocmai ca să nu iei o decizie pripită. Această creştere a preţului de vânzare e o creştere care îi bulversează pe mulţi", explică şi Răzvan Munteanu, reprezentant platformă imobiliară.

Ne paşte o nouă criză imobiliară?

Analiştii cred că există indicii referitoare la posibilitatea declanşării unei noi crize imobiliare. "Avansul este de două ori mai accelerat decât creşterea salariului mediu în România, ajustat cu inflaţia, acesta din urmă crescând doar cu 8%. Avem de-a face cu un început de bulă imobiliară în acest sector, ceea ce vine împreună cu riscul de supaîndatorare", explică Iancu Guda, specialist economic Observator.

Experţii din imobiliare se aşteaptă însă ca, în lunile următoare, creşterea chiriilor să se mai domolească, pe măsură ce cererea o să scadă.

