Bricul "Mircea" pornește spre New York. Va ajunge lângă Statuia Libertăţii de Ziua Independenţei

Bricul "Mircea" pleacă într-o nouă misiune. Nava-şcoală porneşte chiar acum într-un voiaj de instrucţie, care va dura 5 luni. La bordul velierului se află un echipaj din care fac parte zeci de cadeţi români, dar şi studenţi străini la alte academii navale. În timpul misiunii sale, bricul Mircea va face escală în 15 porturi.

"În contextul în care Statele Unite se pregătesc să sărbătorească 250 de ani de la fondare, portul New York va găzdui o adunare de veliere de amploare, cea mai mare flotilă de veliere din întreaga lume organizată vreodată. Nava-școală a României, velierul 'Mircea', a plecat din portul Constanța pentru a se alătura flotei internaționale din portul New York, cu scopul de a marca evenimentul întâmpinând Statuia Libertății", se arată într-un comunicat al Ambasadei SUA.

Velierul "Mircea" urmează să sosească la New York de Ziua Independenței

Atașatul naval al Ambasadei SUA în România, comandorul Justin Dargan, a participat la ceremonia de la Constanța care a marcat plecarea navei "Mircea" în marșul său internațional de instrucție. Programată să aibă loc, în perioada 16 aprilie - 16 septembrie, călătoria va include escale în cinci porturi americane: Miami, Norfolk, Baltimore, New York și Boston.

"Pe măsură ce America se pregătește să celebreze cea de-a 250-a sa aniversare, așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm nava 'Mircea' și echipajul său în Statele Unite pentru această sărbătoare istorică. Participarea României la inițiativa 'Freedom 250' subliniază puterea durabilă a parteneriatului nostru și a patrimoniului nostru maritim comun, în timp ce națiunile aliate se reunesc pentru a onora angajamentul nostru față de libertate și democrație", a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, citat în comunicat.

Velierul "Mircea" urmează să sosească la New York de Ziua Independenței, unde va rămâne andocat timp de patru zile înainte de a-și continua drumul spre ultima oprire, portul Boston. Anterior sosirii în New York, nava va atinge continentul american în portul Miami pe 13 iunie și va staționa, timp de peste o săptămână, între porturile Miami, Norfolk, și Baltimore. Nava va părăsi coasta americană pe 16 iulie 2026.

O navă cu trei catarge, cu o lungime de aproximativ 82 de metri, "Mircea" are ca port de origine Constanța, de la Marea Neagră. Nava are 23 de vele, având o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați și un echipaj format din 80-89 de membri și 120-140 de cadeți. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, "Mircea" este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) și Sagres (Portugalia). Nava 'Mircea' participă regulat la evenimente internaționale dedicate velierelor, inclusiv la precedentele festivități OpSail din New York.

