Românii preferă să fie proprietari de locuinţă. Potrivit unor statistici, 94,5% dintre conaţionali dețin o locuință, cel mai mare procent din Europa. Această dorință implică însă adesea angajamente financiare pe termen lung, cum sunt creditele ipotecare, care presupun riscul de a nu putea fi plătite în viitor.

Ce poate face un debitor în cazul în care ajunge să nu mai poată plăti ratele?

Raluca Mitu, avocat: Cel mai bine este să se adreseze direct băncii cu care are creditul, să găsească împreună o soluție. Ambele părți, atât banca, cât și clientul, își doresc ca acest client să-și poată plăti ratele și să nu devină insolvabil. Se pot propune soluții de refinanțare, reeșalonare sau rescadenţare. Reeșalonarea și rescadențarea privesc creditul curent și sunt oferite de banca cu care are creditul. Dacă găsește o soluție de creditare mai bună cu o altă bancă, poate apela la refinanțare. Refinanțarea merge și este agreată pe credite mai mari, unde clientul poate să stingă creditul inițial și să mai obțină o sumă suplimentară. Dacă este la limită și condițiile sunt mult mai bune oferite de banca refinanțatoare, se închide creditul inițial și se naște un nou credit cu noua bancă.

Mulți români ajung în biroul de credite tocmai pentru că evită să discute cu banca de la care s-au împrumutat sau să apeleze la alte bănci pentru refinanțare.

Raluca Mitu, avocat: Dacă există o întârziere mai mare de 30 de zile la plata ratelor, se poate face raportarea la biroul de credit, cu notificarea prealabilă a clientului. Este important ca oamenii să aibă datele de contact actualizate: număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de corespondență. Dacă acestea se schimbă, trebuie notificate banca pentru ca debitorul să fie informat în timp util privind situația sa. Raportarea la biroul de credit afectează posibilitatea de a contracta credite noi, pentru că băncile verifică istoricul contractual și pot fi mai reticente în a acorda credite noi.

Ce trebuie să ştim în cazul executării silite

Am ajuns în situația limită în care avem scrisoarea la mână, suntem executați silit. Avem în continuare drepturi, ce trebuie să știm, mai ales ce trebuie să facem.

Raluca Mitu, avocat: Este însă o perioadă un pic mai lungă până se ajunge la executare silită. Întâi trebuie să existe cel puțin o întârziere de minim 90 de zile la plata ratelor. După acea întârziere de 90 de zile, banca poate declara scadența anticipată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acest client nu mai poate plăti rate, ci întregul sold debitor, întreaga obligație de plată, trebuie plătită de îndată și va fi notificat în acest sens. Dacă nu va plăti de îndată întreg soldul restant, întreaga datorie, mai are de plătit 90.000 de euro din întregul credit, va fi formulată cererea de executare silită și după aceea va începe executarea silită a debitorului. Clientul nu este lăsat în neant, ci are remedii juridice. De exemplu, poate formula o contestație la executare sau există posibilitatea să formuleze un angajament de plată cu executorul.

Raluca Mitu, avocat: Nu se câștigă timp și banca nu este obligată să semneze acel angajament de plată și să fie de acord cu el. Diferența este că ideal este ca un client să-și poate achita ratele. Dacă se ajunge să fie executat silit pe suma mare pe tot soldul creditor, atunci acest angajament de plată prevede împărțirea întregului sold în tranșe egale, dar mult mai mari decât o rată. Pentru că acel angajament va fi făcut probabil pentru 1, 2, 3 ani, deci mult mai puțin timp decât perioada contractuală pe care ar fi avut-o. De asemenea, poate formula o contestație la executare, poate solicita suspendarea executării silite în anumite condiții.

Raluca Mitu, avocat: Legiuitorul a prevăzut taxele pentru a formula aceste acțiuni, sunt fixe. Nu este o taxă la valoarea debitului. Dacă el a luat un credit de 100.000 de euro sau de 5.000 de euro, taxa pentru a formula această contestație la executare este aceeași, este 1.000 de lei. La care se poate adăuga, solicită suspendarea executării silite, o altă taxă de timbru și așa mai departe. Prin contestația la executare, care se formulează și este adresată instanței de judecată, se analizează dacă acea executare silită a fost promovată corect, dacă este prescris debitul, dacă au fost respectate formalitățile și așa mai departe. Mai mult, sunt prevederi speciale, în cazul în care ajunge în mod nefericit la executare silită imobiliară, adică să fie vândut în cele din urmă imobilul, că e apartament, că e casă, că e teren al clientului, în cadrul executării silite. Dacă imobilul are destinația de locuință, clientul este protejat și nu poate fi evacuat în intervalul decembrie-februarie. Deci există anumite prevederi care îl protejează.

La ce trebuie să fim atenți când garantăm un credit

Ce se întâmplă și la ce trebuie să fim atenți în momentul în care alegem să ajutăm o persoană să garantăm un credit?

Raluca Mitu, avocat: Intențiile pot fi bune și sunt de cele mai multe ori, însă trebuie să știm care sunt consecințele. Și anume că acel garant va fi obligat într-o egală măsură cu debitorul principal. Astfel, inclusiv în cazul societăților, dacă un administrator emite un bilet la ordin și garantează obligațiile societății, nu există obligații. În general, sunt anumite prevederi care înlătură obligația ca banca întâi să urmărească debitorul principal, adică societatea sau persoana împrumutată, după care să urmărească garantul.

Raluca Mitu, avocat: Este foarte important de știut și lumea nu cunoaște faptul că banca se poate îndrepta în egală măsură, în același timp, și împotriva împrumutatului și împotriva garantului sau fie împotriva directă garantului, dacă este o persoană care este mult mai solvabilă, are mai multe bunuri, are venituri mai mari, orice altă condiții mai favorabile, și să nu se îndrepte direct împotriva debitorului, mai ales dacă e vorba de o societate care se află în insolvență. Dacă societatea se află în insolvență și există o garanție personală, care, în general, este făcută de administrator, atunci va prefera să se îndrepte împotriva administratorului.

Am învățat să ne însănătoșim pe internet, am învățat să ne cumpărăm mașina pe internet. Ne îndreptăm către internet când avem astfel de probleme, ne uităm la chat GPT, la tot felul de instrumente AI, sau mergem la specialiști?

Raluca Mitu, avocat: Aproape toată lumea, după cum ați constatat, și după cum facem și noi pe mici probleme medicale, întâi se uită pe internet, ceea ce nu este neapărat favorabil. Pentru că acum aplicațiile pot da un răspuns cu resursele pe care le găsesc disponibile în mediul online și de cele mai multe ori induc în eroare. Poate fi o unealtă extrem de bună, însă dacă sunt adresate întrebări specifice, tehnice, formulate chiar de către specialiști.

Raluca Mitu, avocat: Astfel, dacă dă un răspuns greșit și de cele mai multe ori induce în eroare pe chestii extraordinar de tehnice, dacă vii cu alte argumente, de exemplu, "te rog să analizezi și prevederea X din codul de procedură civilă sau prevederea Y din lege, te rog, formulează-mi o opinie incluzând aceste aspecte" se va schimba la 180 de grade. Putem facem mai mult rău şi în general, se îngreunează și munca profesionistului la care apelează. Este important să se adreseze unui profesionist care are o viziune de ansamblu și cunoaște în detaliu ceea ce presupune problema clientului.

